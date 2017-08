Zwei Wochen lang herrscht an der Hochschule internationales Flair. Studenten aus drei Kontinenten beschäftigten sich in der "Summer School" mit der Zukunft des Gesundheitswesens - und präsentieren überraschende Ideen.

Keime-Scanner

Viel Fantasie

Ob die Vorschläge der Teilnehmer der diesjährigen "Summer School" an der OTH in Weiden tatsächlich einmal aufgegriffen werden, steht noch in den Sternen. Kreativ und gut vorgetragen wuren sie auf jeden Fall schon mal, betonte OTH-Professor Clemens Bulitta bei der Abschlussveranstaltung.Die eine Gruppe hatte Planskizzen entwickelt für Körperairbags, verteilt auf Schulter, Rücken, Bau und Beine. Die Luftpolster sollen Demenzkranke beim Sturz schützen. Demenzkranken in Kliniken sollen außerdem auf Projektionswänden ihre häusliche Umgebung und ihre Familien zugespielt werden, so lautete ein weiterer Vorschlag.Die zweite internationale Studentengruppe entwarf einen Körperscanner, der Krankenhauskeime und Bakterien entdeckt und eliminiert. Der dritte Vorschlag betraf multifunktionale Monitore, die drahtlos alle Messdaten von Patienten speichern können. Auch geräuschabsorbierende Trennwände zwischen Patientenbetten zur Vorsorge vor einem Delir standen auf der Vorschlagsliste.Fast alle Teilnehmer hatten eine weite Anreise. Sie kamen aus Brasilien, aus Thailand oder Russland, aus Polen und Tschechien. Eine deutsche Studentin war auch dabei. Zwei Wochen lang - bis hin zur Abschlussveranstaltung - gab es auch nur die gemeinsame Sprache Englisch. Eingeladen hatte das Institut für Medizintechnik unter Leitung von Clemens Bulitta zusammen mit der Evangelischen Hochschule Nürnberg und der internationalen Organisation "Study & Work".Vorschläge über zukünftige Technologien und Konzepte im Gesundheitswesen sollten erarbeitet werden. Drei verschiedene studentische Arbeitsgruppen bekamen jeweils eine eigene Aufgabe. Um sie zu lösen, waren Fachkenntnisse und Fantasie notwendig. Es ging um die Gestaltung von Intensivstationen, um Ausstattung von Patientenzimmern in Krankenhäusern und um Behandlungsmöglichkeiten für Demenzkranke. Anregungen bekamen die Studenten bei Besuchen in Kliniken in Weiden und Nürnberg sowie bei Siemens in Kemnath. Unterstützung und Ratschläge gab es auch in Vorlesungen über medizintechnische Einzelthemen.Ansonsten mussten in den Workshops die Vorschläge selbstständig erarbeitet werden. Bei der Abschlussveranstaltung wurden sie dann von den drei Studentengruppen präsentiert. Viel Lob gab es dafür auch von Professor Jürgen Härlein von der Evangelischen Hochschule Nürnberg und von Martina Bischoff von "Study & Work". Teilnehmerzertifikate überreichte OTH-Vizepräsidentin Christiane Hellbach, die auch alle Besucher der Abschlussveranstaltung begrüßt hatte.