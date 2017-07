"Ich bin sehr zufrieden." Mit diesen vier Worten des Rektors ist schon viel gesagt über den Abschluss der Neunt- und Zehntklässler in der Max-Reger-Schule.

(exb) Schließlich schafften nahezu alle Schüler der neunten Klassen den Abschluss der Mittelschule. 67 Prozent hatten den sogenannten "Quali" erreicht - der beste Wert seit Jahren. Die Quote der M9, deren Schüler sich freiwillig den Prüfungen unterzogen hatten, lag bei stattlichen 92 Prozent. Ebenso eindrucksvoll die 86 Prozent, die in der M10 die Mittlere Reife erwarben.Schulleiter Karl-Heinz Badenberg bekannte, dass die Floskel "Jetzt beginnt der Ernst des Lebens" abgedroschen klinge, dieser Spruch aber nie seine Gültigkeit verliere. Trotz der tollen Ergebnisse sei es für die Jugendlichen unabdingbar, mehr Eigeninitiative zu zeigen, ein starkes Rückgrat zu haben sowie Durchsetzungskraft und Durchhaltevermögen an den Tag zu legen. Leider hätten viele Schüler immer weniger "Eigenentscheidungsvermögen", weil ihnen vieles abgenommen werde. Badenberg forderte die 63 Absolventen auf, an ihrer Selbstständigkeit zu feilen.In die gleiche Kerbe schlug Elternbeiratsvorsitzende Michaela Ploß. Sie verwies auch auf die wichtige Bedeutung der Eltern sowie die Rolle des Elternbeirats im schulischen Kontext. Der Vorsitzende der Weidener Lehrerstiftung, Norbert Heil, ehrte Anschluss die Quali-Besten: In den Regelklassen erhielten Nicolas Welicki (1,5), Alida Gerth (2,0), und Bekir Murat (2,1) Buchgutscheine. Ausgezeichnet wurde zudem Anna Menzel (1,7) als M9-Beste. Anerkennenswert waren zudem die Leistungen in den 10. Klassen. Besondere Erwähnung fanden die Resultate von Vladimir Isakov (2,1), Celina Schreiner (2,5) sowie Daniela Baran, Quenasia Davis und Steve Fähnrich (alle 2,6).Eine besondere Auszeichnung in Form einer Urkunde sowie einer MRS-Tasse erhielt - zum dritten Mal in Folge - Adrian Wenzer aus der 9b für seine herausragende Leistung im bayerischen Schülerleistungsschreiben. Wenzer ist Landessieger im Bereich der Mittelschulen Bayerns). Dass Cambridge-Zertifikate von großer Bedeutung im heutigen Arbeitsleben sein können, hob Lehrer Franz Simmerl hervor. Mit finanzieller Unterstützung von der Initiative Pro Ausbildung Nordoberpfalz ehrte er drei M10-Schüler: Daniela Baran, Michael Wolf und Steve Fähnrich) ehren. Im "kollegialen Gespräch" zwischen den Klassenleitern der 9a, Klaus Hartmannsgruber, und 9b, Marion Kreuzer, steckten humorvoll die Highlights des Schuljahres.Einen Einblick in das Zehntklässlerleben gewährten Steve Fähnrich und sein Klassenleiter Horst Kreitinger. Letzterer lobte vor allem die gelungene Abschlussfahrt in die Toskana. Lea Herl (6a) bot zwei wunderbare Gesangsstücken dar. Durch das Programm führte das SMV-Team.