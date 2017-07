Abwassergebühren - jeder Haushalt zahlt, doch die Berechnung ist kompliziert. Die Preise werden von den Kommunen festgelegt. Die Preisschwankungen ergeben sich auch aus den vielfältigen Einflussfaktoren auf die Gebühr.

Besonderheit in Weiden

Komplizierte Berechnung

Zusammensetzung der Abwassergebühr Niederschlagswassergebühr: Berechnet sich aus den überbauten und befestigten Flächen eines Grundstücks, von denen aus Wasser in den Kanal einläuft. Je nach Oberfläche gelangt mehr oder weniger Niederschlagswasser in die Kanalisation. Von einem Ziegeldach oder einer asphaltierten Fläche fließt mehr Regenwasser ab, als von einem Gründach oder einer Fläche mit Rasengittersteinen. Daher werden unterschiedlichen Abflussfaktoren angewendet, die mit der Gebühr multipliziert werden. Diesen bestimmen die Kommunen. In Amberg wird zwischen vollversiegelten Flächen (Abflussfaktor 0,9), überwiegend versiegelten Flächen (Faktor 0,5) und gering versiegelten Flächen (Faktor 0,3) unterschieden.



Schmutzwassergebühr: Berechnet sich aus dem verbrauchten Frischwasser in Kubikmeter. Jedes Mal, wenn Wasser aus dem Hausinneren in den Kanal fließt. (msh)

Abwassergebühren in Deutschland sind unterschiedlich hoch. Im Vergleich der 100 größten Städte ist Süddeutschland eher günstig. Bayerische Städte, wie Augsburg und Regensburg schneiden gut ab. Orte an Rhein und Ruhr sowie im Nordosten der Bundesrepublik sind dagegen eher teuer. Demnach zahlt eine Muster-Familie in Ludwigsburg lediglich 262 Euro pro Jahr für die Abwasserentsorgung, in Potsdam dagegen 911 Euro.Das ergibt eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IWD). Sie hat die Abwassersatzungen der 100 größten deutschen Städte analysiert. Da die Satzungen den Kommunen unterliegen und sich stark unterscheiden, mussten viele Faktoren in die Berechnungen miteinbezogen werden.Auch in der Region unterscheiden sich die Preise. Doch die Zusammensetzung der Abwassergebühr ist mitunter kompliziert. Nach mehreren Gerichtsurteilen setzt sie sich aus Schmutzwassergebühr und Niederschlagswassergebühr zusammen. Während die Schmutzwassergebühr sich durch das verbrauchte Frischwasser in Kubikmeter berechnet, richtet sich die Niederschlagswassergebühr nach der abflusswirksamen, also der befestigten oder versiegelten Grundstücksfläche. Daher kann es bei der Berechnung der Niederschlagswassergebühr eine Rolle spielen, ob das Grundstück asphaltiert oder mit Rasengittersteinen gepflastert ist. Auch beim Dach macht es einen Unterschied, ob es sich um ein Ziegeldach oder ein Gründach handelt.Allerdings ist diese Aufteilung, Splittung genannt, nicht notwendig, wenn Niederschlagswasser nicht mehr als 12 Prozent der Kosten der gesamten Abwasseranlage verursacht. Wenn Kommunen das nachweisen, müssen sie Gebühren nicht splitten. Das trifft auch auf einige Gemeinden in der Region zu.Manche Kommunen erheben zusätzlich jährliche Gebühren, zum Beispiel für die Bereitstellung des Kanals. Diese Gebühren richten sich beispielsweise nach Grund- und Geschossfläche der Häuser im Ort, Kanallänge oder Bebauungsdichte. Aber auch variable Gebühren, die sich nach der Größe des Wasserzählers oder dem Stadtteil und dessen Bebauung richten, sind möglich.Die Gebühren müssen die Kosten der Abwasserreinigung decken, erklären die zuständigen Abteilungen der Kommunen. Die Städte und Gemeinden sind auch für die Kalkulation verantwortlich. Dabei genießen sie relativ viele Freiheiten, wie sich vor allem bei der Berechnung der Niederschlagswassergebühr zeigt. Überwacht wird das von der Kommunalaufsicht des zuständigen Landratsamts.Für unsere Berechnungen nehmen wir, wie in der Studie, für eine vierköpfige Familie einen jährlichen Wasserverbrauch von 178,12 Kubikmetern an. Um die Rechnung zu vereinfachen, beträgt die versiegelte Fläche 100 Quadratmeter. Da manche Kommunen bei der Niederschlagsgebühr verschiedenen Flächentypen bestimmte Berechnungsfaktoren zuweisen, wird von einer asphaltierten Fläche ausgegangen beziehungsweise einem Ziegeldach. Diesen beiden Typen wird der höchste Abflussfaktor zugewiesen.So ergibt sich für die Musterfamilie inklusive aller Gebühren in Hirschau ein Preis von 588,36 Euro pro Jahr für die Entsorgung des Abwassers. In Sulzbach-Rosenberg dagegen zahlt diese Familie nur 288,37 Euro pro Jahr. Im Durchschnitt muss die Musterfamilie in der Region mit 425,05 Euro pro Jahr rechnen.Eine Besonderheit gibt es in Schwandorf und Weiden, denn hier spielt es eine Rolle, in welchem Bereich der Stadt die Familie wohnt. Die verschiedenen Stadtteile fließen mit unterschiedlichen Faktoren in die Berechnung ein. So zahlt eine Familie im Stadtzentrum mehr Niederschlagswassergebühren als eine am Stadtrand. Denn im Zentrum gibt es weniger Versickerungsflächen und mehr Wasser landet im Kanal.Abwassergebühren richten sich also nach vielen Faktoren. Die Studie des IWD zieht ein Fazit: "Die Gebührenordnungen der einzelnen Kommunen sind uneinheitlich, intransparent und häufig auch mit einer Vielzahl von individuellen Ausnahmeregelungen versehen." Auch in der Region ist das der Fall, allerdings gaben alle Kommunen bereitwillig Auskunft über die teilweise komplizierte Zusammensetzung der Gebühr. Wilhelm Meyer vom Wasserwirtschaftsamt Weiden bestätigt: "Wir sind für die technischen Einzelheiten zuständig. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie die Gemeinden ihre Preise festsetzen."Einige Orte erklären die Zusammensetzung der Gebühr detailliert auf ihren Webseiten, andere nur teilweise oder gar nicht. In vielen Kommunen steht gerade die Neuberechnung der Abwassergebühren für das Jahr 2018 an. Durch Angleichungen reagiert die Kommune zum Beispiel auf eine anstehende Kanalssanierung. Auch für die Beantragung von Fördergeldern kann die Preisgestaltung eine Rolle spielen.