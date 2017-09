Rothenstadt. Acht Ehejubilare der Pfarrei St. Marien, die seit 60, 50, 40 und 25 Jahren gemeinsam durchs Leben gehen, feierten am Samstagabend Dankgottesdienst in Rothenstadt. Pfarrer Heribert Englhard erläuterte in der Bartholomäus-Kirche die Zusammengehörigkeit in der Ehe in Anlehnung an das Evangelium. "Wie Gott uns immer wieder vergibt, ist auch das Vergeben in der Ehe wichtig." Die Paare hätten sich zusammen auf den Weg gemacht, seien aufeinander zugegangen. "Mit einem großen Vorschuss an Vertrauen schenkten sie sich Liebe. Diese Liebe reifte und sie spürten, wie Gott sie begleitete und Kraft und Freude gab." Der Dank galt den Organisten, dem Pfarrausschuss Ehe und Familie sowie Gemeindereferentin Claudia Stöckl, die zum Andenken mit Jugendlichen generationenübergreifend Urkunden erstellten und Kerzen verzierten. Ein kleiner Stehempfang im katholischen Pfarrheim ließ den Tag ausklingen.