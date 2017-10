Die Hilfsorganisation ADRA der evangelischen Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten organisiert Weihnachtspakete für Kinder in Osteuropa. Die "Aktion Kinder helfen Kindern!" wird wieder von der Adventgemeinde Weiden unterstützt. Kinder in Deutschland sind eingeladen, Weihnachtspakete für in Armut lebende Mädchen und Jungen in Osteuropa zu packen. Auch Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde können mithelfen. Die leeren Pakete werden kostenlos an Kinder, Schulen und Kindergärten abgegeben: in Weiden : Babyfachmarkt "Rappelkiste", Jahnstr. 35; Bäckerei Dogan, Ermersrichter Str. 38; in Altenstadt/WN bei: Doris Wildenblanck, Esperantostr. 26; Katerina Wimmer, Troppauer Str. 2, in Vohenstrauß: Arztpraxis Rohde, Frühlingstr. 2. Die gepackten Pakete können bis 19. November abgegeben werden. ADRA sorgt für den Transport nach Bosnien-Herzegowina und händigt die Pakete direkt an Kinder aus. Infos bei Doris Wildenblanck, Telefon 0961/4802858; per E-Mail über familie.wildenblanck@tele2.de.