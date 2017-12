Adventskalender am Alten Rathaus

Am fünften Tag des Adventskalenders winkt ein Gast von der Treppe am Alten Rathaus: Zeitungsente Paula Print. Sie singt mit den Kindern des Kinderhorts St. Anton und plaudert mit Andrea Schild-Janker vom Stadtmarketing. An diesem Abend sind Oberpfalz-Medien der Pate für den Kalender und sorgen dafür, dass der Nikolaus Geschenke verteilen kann. "Wie heißt eigentlich die Mehrzahl von 'Nikolaus'? 'Nikolause' oder 'Nikoläuse'?", fragt Schild-Janker nach der Geschichte die Kinder und die Ente. Das kann nicht einmal Zeitungsprofi Paula Print beantworten. Dabei steht die Antwort sogar im Duden: Die Mehrzahl von "Nikolaus" ist "Nikoläuse".