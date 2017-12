Adventskonzert am Klinikum

Zum Adventskonzert begrüßte Klinikseelsorger Helmut Brandl die Gäste in der Kapelle und die Patienten auf den zugeschalteten Stationen. Die instrumentale Gestaltung übernahm stimmungsvoll der Zitherclub Neustadt/WN mit Hackbrett, Zither, Harfe, Bass und Gitarre unter der Leitung von Regina Schmid. Mit den Stücken "Sterntaler", "Assisi" mit Flötensolo, "Helle Nächte" brachten die zehn Neustädter die Ankunft des Herrn nahe. Der Gesang der "Schönseer Maidla" mit den Liedern "Habt's ihr niat den Engl g'seng?", "Advent is a Leichtn", "Wenn ma oglopft" brachte Vorweihnachtszeit und Mundart gefällig in Einklang. Adventliche Gedichte und Geschichten trug Lektorin Waltraud Näger vor. Den Abschluss bildete das gemeinsame Lied "Es ist Weihnachtszeit". Die Gäste spendeten großen Beifall. Bild: rdo