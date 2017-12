Die überdimensionierte Kerze "flackert" im Hintergrund, rechts von den Schlagwerkern. Sie symbolisiert die "Adventslicht"-Aktion, die heuer in das 35. Jahr geht. Initiatorin Renate Freuding-Spintler hat sich zum Jubiläum eine Benefiz-Gala mit dem Spitzenchor "Singing Witt" und den Hofer Symphonikern gewünscht.

An Klavier und Orgel saß Peter Kosmus. Die Max-Reger-Halle war fast ausverkauft. Schließlich bot das Zusammenwirken von Chor und Orchester unter Gesamtleitung von Stefanie Zühlke-Schmidt den Besuchern einen Melodienreigen vom Allerfeinsten. Wer bereits das Benefizkonert der beiden Ensembles zugunsten des Fördervereins St. Sebastian Anfang November besucht hatte, kannte das Programm in Großen und Ganzen bereits.Wie schon im November, gab es auch diesmal kein Programmblatt. Die Titel wurden jeweils über eine Anzeige auf Großleinwand vermittelt. 60 Sängerinnen und Sänger umfasst der Chor der Witt-Gruppe. In ihre Begrüßung schloss die Initiatorin besonders Ärztin Dr. Lydia Kapferer ein, Wegbegleiterin der "Adventslicht"-Hilfsaktion der ersten Stunde.35 Jahre sprächen ihre eigenen Sprache, sagte Renate Freuding-Spintler. "Helfen dürfen, helfen können, ein Licht aufstellen und nicht nur im Advent. Das geht nur gemeinsam." Damit meinte sie die vielen tausend Unterstützer in den letzten 35 Jahren. Es gehe um Hilfe für notleidende Menschen. Deshalb habe sie auch keine Sekunde gezögert, als die Damen von "Inner Wheel" angefragt hätten, ihre restlichen Los-Kugeln im Foyer zu verkaufen. Schirmherr OB Kurt Seggewiß unterstrich die flächendeckende Wirkung von "Adventslicht". Er sprach von einem "grandiosen Erlebnis."Das Konzert begann mit Georg Friedrichs Händels "Sehnsucht nach Frieden", bei dem sich Chor und Orchester erstmals begegneten, anfangs noch getrennt von einem transparenten Vorhang. Es folgten Meisterwerke der Musikliteratur. Aber auch triviale Stücke, wie "The Typewriter" aus dem Jerry-Lewis-Filmklassiker "Der Ladenhüter", vorgetragen vom Orchester.Vor allem der zweite Teil entführte das Publikum in die Welt der Oper. Zu Gehör kamen Werke wie "Der Mondchor" aus Otto Nicolais "Die lustigen Weiber von Windsor", außerdem "Va Pensiiero" aus Guiseppe Verdis "Nabucco", der "Triumphmarsch" aus "Aida" und der Marsch aus Georges Bizets "Carmen". Am Ende erklang auf besonderen Wunsch der Initiatorin das Weihnachtslied "Macht hoch die Tür."