Die "Adventslicht"-Aktion wird 35 Jahre alt. Gefeiert wird dieses kleine Jubiläum am Freitag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in der Max-Reger-Halle mit einem Großereignis: Der Top-Chor "Singing Witt" wird zusammen mit den Hofer Symphonikern unter Leitung von Stefanie Zühlke-Schmidt in der Max-Reger-Halle ein klassisch angehauchtes Benefizkonzert geben.

Was 1983 mit 11 000 Mark begonnen hat, hat sich mit den Jahren zu einem erfolgreichen Hilfsprojekt entwickelt. Bis heute sind 1,15 Millionen Euro aufgelaufen. Von Oktober bis März werden von diesem Geld im "Café Mitte" einmal wöchentlich bis zu 40 Bedürftige und Obdachlose verköstigt. Außerdem werden mit den Geldern notleidende und von Schicksalsschlägen betroffene Menschen in der Region unterstützt. Initiatorin Renate Freuding-Spintler ist jedes Mal mit dabei, wenn die Schöpfkelle in den Suppentopf fasst und freut sich über die glücklichen Gesichter: "Einmal hat sich einer umgedreht und hat gesagt: Guat woas!" Das sind dann die Momente, die all die Mühen aufwiegen, wie die "Adventslicht"-Chefin betont.Begonnen habe alles in der damaligen Redaktion der Oberpfälzer Nachrichten, wo Redakteurin Irene Wladika Artikel über bedürftige Personen in Weiden und Umgebung verfasste und um Spenden bat. Die kamen auch. Mit sechs weiteren Personen, darunter die Ideengeberin und Ärztin Dr. Lydia Kapferer, habe man das Hilfsprojekt in Vereinsstatuten gegossen. "Jeder Cent geht ans Hilfsprojekt. Wir haben keine Verwaltungskosten", so Freuding-Spintler. Karten für die "Adventslicht"-Benefizgala gibt es an der Abendkasse oder bei Spintler Druck.