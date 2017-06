Adventslicht mit Sommerlichtern

(ske) "Sommerlichter" entflammt die Stiftung "Adventslicht" auch in diesem Jahr für den guten Zweck. Am Samstag, 1. Juli, lädt Renate Freuding-Spintler um 19.30 Uhr einmal mehr zur beliebten Wohltätigkeitsgala in die Weidener Max-Reger-Halle ein.

Gestaltet wird der Benefizabend von Musikpädagogin Elvira Kuhl mit dem Kinderchor der Montessori-Schule Neunkirchen und dem Männerchor Parkstein. Die musikalische Begleitung übernimmt Sebastian Kuhl. Ein weiterer abwechslungsreicher Programmpunkt an diesem Abend ist der Auftritt der Theatergruppe "MimOldies" des Maria-Seltmann-Hauses.Seit 1983 unterstützt die Stiftung "Adventslicht" hilfsbedürftige Menschen in der Region, lässt ihnen nach schweren Schicksalsschlägen Hilfe zukommen. Mehr als eine Million Euro sind seitdem an Spenden eingegangen und wurden verteilt. Die ehrenamtliche Arbeit kommt Armen, Kranken, alleinstehenden Senioren, Waisenkindern und Kranken zugute.Neben der alljährlichen Benefizgala in der Vorweihnachtszeit findet seit 2009 im Sommer die Veranstaltung "Sommerlichter" statt, deren Erlös in das Projekt "Adventslicht-Speisung" fließt.Notleidende Menschen in der Region, die sich aus finanziellen oder gesundheitlichen Problemen kein warmes Essen leisten können, erhalten aus dem Projekt in den Wintermonaten wöchentlich ein warmes Mittagessen. Als Schirmherrin fungiert bei dem Projekt Maria Seggewiß, Ehefrau von Oberbürgermeister Kurt Seggewiß.Karten sind erhältlich in der Buchhandlung Stangl & Taubald sowie bei Spintler-Druck, Hochstraße in Weiden. Die Karten kosten 10 Euro. Für Kinder, Schüler, Studenten, Rentner und Schwerbehinderte gibt es eine Kostenermäßigung auf 6 Euro.