Die Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz lud zum Adventssingen ein. Die Banker servierten ihren Kunden "staade Musik", Glühwein, Plätzchen und Lebkuchen in der Schalterhalle. Das ansprechende Konzert hatte Karl Putzer arrangiert. Er hatte alles aus dem östlichen Landkreis mitgebracht, was die Gegend um den berühmten Rosenquarzfelsen an Volksmusikanten aufzubieten hat. Die Mitwirkenden kamen allesamt aus dem Großraum Pleystein. So begann der kurzweilige Abend mit den Bläsern der Stadtkapelle und dem Stück "Gott griaß enk Leitl'n". Dann erzählte Sprecher Max Frischholz Kurzgeschichten und las Gedichte: vom lauten Wirtshaustreiben in der unbesinnlich "staaden Zeit", vom "Andreastag", einem "Christbaumkauf" und der Herrlichkeit des Herrn. Den größten Block gestalteten die Sitzweilgruppe aus der Pleysteiner Nachbargemeinde Miesbrunn und die Miesbrunner Sänger mit Liedern wie "Jetzt is halt scho der Summa aus" und "A schöns Christkind". Als Zugabe erklang dem Motto entsprechend: "Leis erklingt das Lied". Bild: Kunz