Die "7er"-Kameradschaft ist mit 243 Mitgliedern die größte Weidener Soldatenkameradschaft. Nun steht ein Stabwechsel an: Peter Ertl und Bernhard Czichon treten in die großen Fußstapfen von Manfred Hofmann und Johann Milakowitsch.

Neuwahlen und Ehrungen Bei den Neuwahlen wurde Dagmar Schletz zum neuen Hauptkassier bestimmt. Schießwarte blieben Kellner und Alfred Kett. Als Revisoren wirken künftig Franz Stadler und Horst Fuchs. Neue Ausschussmitglieder sind Uwe Rittner, Günther Dotzler, Maria Hofmann und Margareta Czichon. Zur Heimatring-Delegierten wurde Larissa Möller gewählt. Für zehnjährige Vereinszugehörigkeit wurden Horst Fuchs, Elisabeth Gmeiner, Robert Margraf und Richard Weickenmeier mit der Vereinsnadel in Silber ausgezeichnet. In Gold bekam Josef Krämer diese Nadel für 20-jährige Treue . Für 25 Jahre ging die BSB-Treuenadel an Margitta Bergner, Irmgard Guggenmoos, Elisabeth Kett, Gerda Riedl und Sabine Spannl. Für 45 Jahre bekam Reinhold Thoms die BSB-Treuenadel. Mit dem Ehrenkreuz wurden Marianne Richter und Dagmar Schletz geehrt. Franziska Ertl erhielt das Verdienstkreuz zweiter Klasse. Schießwart Kellner bekam das Große Verdienstkreuz am Bande. Die neuen Vorsitzenden ernannten Manfred Hofmann zum Ehrenvorsitzenden, erfolgreiche Schützen erhielten Schießleistungsnadeln. (exb)

Hofmann und Milakowitsch führten die Weidener Soldatenkameradschaft 26 beziehungsweise 28 Jahre als erster und zweiter Vorsitzender. Kurt Seggewiß zeichnete Hofmann dafür mit der Silbernen Bürgermedaille aus.Auch eine Reihe anderer langjähriger Führungskräfte der "7er"-Kameradschaft legte ihr Amt in jüngere Hände. Gerda Riedl und Marion Dotzler hatten die Frauengruppe des Vereins 16 Jahre geleitet. Für sie übernahmen Franziska Ertl und Ingrid Griebenow.Schriftführerin Brigitte Milakowitsch wurde mit dem Frauenorden des Bayerischen Soldatenbunds (BSB) mit Rubin verabschiedet. Sie hatte das Amt 27 Jahre ausgeübt. Ihre Nachfolgerinnen heißen Marianne Richter und Margareta Czichon. Johann Milakowitsch, seit 1994 zweiter Vorsitzender, bekam zum Abschied das Große BSB-Verdienstkreuz in Gold. Aus dem Vereinsausschuss schied auch das Ehrenmitglied Josef Mages aus. Er hatte sich 26 Jahre als gewissenhafter Hauptkassier und danach sechs Jahre lang als Beisitzer um die "7er" verdient gemacht.Zu Beginn der Jahreshauptversammlung in der "Almhütte" hatte Hofmann von den 65 Terminen berichtet, die 2017 zu besetzen gewesen waren - darunter Veranstaltungen und Unternehmungen, Besuche bei befreundeten Kameradschaften, Termine bei Stadt und Heimatring sowie Geburtstagsbesuche und Beerdigungen. Die Kassenberichte des bisherigen Schatzmeisters Peter Ertl, des Schießwarts Bernhard Kellner und der Frauensprecherin Riedl fielen durchwegs positiv aus. Die Revisoren Dagmar Schletz und Horst Fuchs sprachen den Geldverwaltern höchstes Lob aus.Oberbürgermeister Seggewiß würdigte die Verdienste Hofmanns, der in "seiner Ära über zwei Jahrzehnte zum Wohl der Bürger gewirkt" hatte, mit der Silbernen Bürgermedaille der Stadt. Außerdem war Hofmann langjähriger zweiter Vorsitzender von "Almrausch" gewesen und ist nun Ehrenmitglied des Trachtenvereins sowie des Heimatrings. Für die CSU lobte Stadtrat Alois Lukas die "gelebte gute Kameradschaft" im Verein und in der Schießgruppe. Heimatring-Vorsitzender Günther Magerl dankte Maria und Manfred Hofmann für deren Mitarbeit in der Dachorganisation der Kultur- und Brauchtumsvereine. Der Neustädter Ehrenkreisvorsitzende Alfons Betzl wies darauf hin, dass Hofmanns Ehefrau Maria Anteil an dessen Erfolg zuzuschreiben sei.