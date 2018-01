Schluckbeschwerden hat vermutlich jeder schon einmal gehabt. Zu schnell gegessen oder getrunken - und schon hat man sich verschluckt. Kurz gehustet und das Problem ist meist behoben. Viele Patienten "verschlucken" sich jedoch regelmäßig und wundern sich, dass sie den gefühlten "Kloß im Hals" nicht loswerden.

Mediziner sprechen bei Schluckbeschwerden von einer Dysphagie, eines der Themen rund um die Speiseröhre, die an diesem Mittwoch, 19 Uhr, in der Max-Reger-Halle bei einer Fortbildungsveranstaltung des Klinikums Weiden im Fokus steht."Schluckbeschwerden gibt es verdammt oft", sagt Professor Frank Kullmann, Chefarzt der Medizinischen Klinik I. "Betroffen sind gleichermaßen junge und alte Menschen." Weil die Ursachen dafür sehr vielfältig sein können, seien bei der Diagnosestellung oft viele Ärzte involviert. "Schluckbeschwerden können eine neurologische Ursache haben, eine internistische, es kann eine echte Funktionsstörung vorliegen oder sogar ein Tumor", sagt Kullmann. Oftmals machten Patienten eine wahre Odyssee durch. Das Thema sei spannend, sagt Kullmann. So habe man unter anderem herausgefunden, dass auch eine allergische Vorbelastung bei Patienten Schluckbeschwerden beeinflussen kann. Die sogenannte eosinophile Ösophagitis sei eine entzündliche Reaktion der Schleimhaut, die dann zu einer Funktionsstörung (Engstellung) in der Speiseröhre führen könne.Betroffenen rät der Professor, Schluckbeschwerden immer endoskopisch abklären zu lassen. "Wird nichts Auffälliges gefunden, heißt das zunächst nichts. Patienten sollten unbedingt nachhaken."