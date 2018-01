Ein kleines Stückchen Salami kann schon genügen, um die Katastrophe auszulösen. Hunderte, vielleicht Tausende Schweine müssten gekeult werden, würde sich die gefährliche Afrikanische Schweinepest auch in Deutschland ausbreiten.

Faktor Mensch





Was wir nicht fürchten müssen: Dass die Sau von Warschau bis Berlin läuft. Dr. Günther Baumer, Veterinär und Jäger-Bezirksvorsitzender

Vorbildliches Tschechien





Es reicht, wenn jemand eine kontaminierte Wurst an der Autobahn wegwirft. Hans Winter, BBV-Kreisgeschäftsführer





Wenn die Schweinepest ausbricht, wäre das der Super-Gau. Reinhard Brunner, Öko-Landwirt aus Weiden

Afrikanische Schweinepest Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist in den vergangenen Jahrzehnten auch außerhalb Afrikas aufgetreten, zuletzt vor allem in Osteuropa. Es ist eine schwere Virusinfektion, die Haus- und Wildschweine betrifft und sich zum Beispiel über Transportfahrzeuge aus betroffenen Regionen ausbreitet. Kontakte der Tiere untereinander oder Futter aus Speiseabfällen können ebenfalls Infektionsquellen sein. In Afrika verbreiten auch Zecken die Krankheit weiter. Die Schweine leiden an unterschiedlichen Symptomen wie hohem Fieber oder Atemproblemen und verenden in der Regel innerhalb weniger Tage. Für Menschen ist die Erkrankung ungefährlich. (dpa)





Weiden/Amberg. "Die ganz große Gefahr ist der wirtschaftliche Schaden für die Landwirtschaft und die Fleischwirtschaft", begründet der Veterinär Dr. Günther Baumer, gleichzeitig Bezirksvorsitzender des bayerischen Jagdverbandes, in einem Satz, warum Bauern, Jäger und Staat in erhöhter Alarmbereitschaft sind. "Weil dann nicht mehr exportiert werden darf." Noch ist Deutschland von der Afrikanischen Schweinepest nicht betroffen. Doch die Seuche ist bis 300 Kilometer an die deutsche Grenze herangerückt. Vor allem in Osteuropa sind schon viele Tierbestände betroffen. "Es ist nicht auszuschließen, dass die Schweinepest zu uns kommt", sagt Baumer und verweist auf Brennpunkte in Polen und der Ukraine."Was wir nicht fürchten müssen, ist, dass die Sau von Warschau bis Berlin läuft." Zur Ausbreitung trägt eher der freie Verkehr zwischen den Ländern bei. "Der Übersprung von den baltischen Ländern nach Tschechien kann nur durch Menschen passiert sein", sagt der Weidener BBV-Geschäftsführer Hans Winter. Er warnt deshalb vor dem Einführen von Fleischwaren aus dem Ausland. "Es reicht, wenn jemand eine kontaminierte Wurst an der Autobahn wegwirft und eine Wildsau frisst sie." Wo das Virus einmal ist, verschwindet es nicht so schnell: "Sardinien hat seit 30 Jahren ein Problem und bekommt es nicht weg. Es gibt keine Impfung dagegen."Winter und Baumer mahnen deshalb zu Vorsicht und Aufmerksamkeit. "Es kann nicht sein, dass die Schweinepest durch eine Wurstsemmel eingeschleppt wird. Da muss mehr getan werden", fordert Baumer. Bund und Bayern haben deshalb an den Grenzen Schilder in verschiedenen Sprachen aufgestellt. Doch Schilder alleine helfen nicht. "Wir haben ständig auf Gefahren hingewiesen."Die Frage sei aber: Ist auch die Bevölkerung informiert? Baumer fasst die Regeln kurz zusammen: "Keine Speiseabfälle in Wald, Wiesen und Felder werfen!" Selbst in einem haltbar gemachten Stück Salami habe sich ein aktives Virus auch noch nach einem 3/4 Jahr nachweisen lassen. "Das zeigt die Gefahr."Die Jäger selbst seien vorbereitet. "Der Jagdverband macht seit drei Jahren intensive Aufklärung - über die Verbandszeitung, über die Homepage." Auch an die Regierung sei man herangetreten. Und durch vermehrtes Schießen von Wildschweinen sei die Zahl der Tiere reduziert worden. In einigen Landkreisen seien bereits Container aufgestellt worden, damit die Waidmänner Jagdabfälle entsorgen können. Obwohl sie es dürften, wollen Jäger keine Gedärme nach dem Aufbrechen mehr im Wald liegen lassen. Baumer wünscht sich, dass flächendeckend alles Kreise solche Container aufstellen.Bricht die Schweinepest aus, werden Sperrbezirke ausgewiesen. "Die Tschechen haben das sehr gut macht. Die haben alles gemacht, was man tun kann." Diesen Eindruck teilt auch Winter: "Hochachtung vor den Tschechen." Die Ämter und Behörden dort seien auf Zack und hätten sogar Drohnen im Einsatz.Besonders unter Schweinebauern ist die Krankheit ein Thema. Da Wild- und Hausschwein eng verwandt sind, ist die Ansteckungsgefahr besonders groß. Öko-Bauer Reinhard Brunner aus Weiden hält seine Tiere in Auslaufhaltung. Zwei Zäune mit mehreren Metern Abstand sollen verhindern, dass Wild- und Hausschweine in Kontakt miteinander kommen können. Beton im Boden soll ein Durchwühlen verhindern. "Ich würde bei Gefahr auch einen dritten Zaun als Elektrozaun bauen", kündigt Brunner an. Was seiner Meinung nach kaum geht: Die Tiere wieder ausschließlich in Ställe sperren. "Die Tiere wollen frische Luft, sich bewegen." Ökoschweine-haltung funktioniere nur mit Auslauf."Wenn die Schweinepest ausbricht, wäre das der Super-Gau", sagt Baumer. Sowohl für den einzelnen Landwirt, als auch für die Schweinefleischproduktion in ganz Deutschland. Die Bundesrepublik produziere 15 Prozent mehr als sie benötigt. Der Export würde laut Brunner sofort zusammenbrechen. Die Folgen: fallende Preise, die wiederum Höfe, Schlachtbetriebe und Handelsbetriebe gefährdeten.Brunner sieht vor allem die Jäger in der Verantwortung. Sie müssten die Wildschweinpopulation reduzieren. Die einfache Rechnung: Weniger Wildsäue, weniger Krankheitsüberträger. Die vom bayerischen Kabinett beschlossen Abschussprämie von 20 Euro pro geschossenem Schwein gehe in die richtige Richtung. Ob sich aber mit all diesen Maßnahmen die Seuche verhindern lässt? Da sind sich selbst Fachleute nicht sicher. Aber die Ausbreitung zu bremsen, ist das Mindestziel, das Bauern, Jäger, Veterinäre und Freistaat anstreben.