Für Männer ist die Früherkennung von Prostatakrebs ein ungeliebtes Thema. Mit einer Verlosung von Trikotsätzen unterstützte der Bayerische Fußballverband (BFV) die Aufklärungsinitiative "Deine-Manndeckung.de", die über das wichtige Thema informiert. "Wir haben davon bei der Bayerischen Meisterschaft der Alten Herren Ü 40 in Abensberg erfahren", sagte Franz Bäumler, Präsident des FC Weiden- Ost. "Wir haben uns an der Gewinnspielaktion beteiligt und gewonnen." Die Freude war groß im Sportheim, da ein neuer Trikotsatz für die Alte-Herren-Mannschaft dringend benötigt wurde.

"Krebsvorsorge spielt im Verein eine wichtige Rolle", verdeutlichte der Präsident. Denn in den eigenen Reihen spielt auch Dr. Reinhold Bücherl mit, der als Urologe die Sportkameraden regelmäßig animiert: "Wir sehen uns bei der Früherkennung." Prostatakrebs gehöre zu den häufigsten Krebserkrankungen bei Männern in Deutschland. Etwa jeder achte Mann erkrankt daran. 90 Prozent der Betroffenen überleben mindestens zehn Jahre wegen aktiver Vorsorge.Vom Fußballverband gratulierte der Kreisspielleiter aus Weiden und Amberg, Albert Kellner sowie die Außendienstmitarbeiterin Silke Schricker in Vertretung der Aufklärungsinitiative "Deine-Manndeckung.de" zu dem roten Adidas-Trikotsatz im Wert von 2000 Euro. Der FC Weiden-Ost war neben dem niederbayerischen TSV Pilsting der zweite Verein, der gewonnen hatte.