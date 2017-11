Die Gesundheit der Kinder ist eine große Herausforderung. Immer mehr junge Menschen leiden an Haltungsfehlern, Bewegungsmangel, Übergewicht. Vorsorgeuntersuchungen fehlen. Das muss nicht sein.

Die Albert-Schweitzer-Grundschule beteiligte sich an der Aktion "Zeigt her Eure Füße". Im Rahmen ihres Jahresprogramms "Gesunde Schule" setzte Rektorin Evelyn Dineiger zwei Tage für alle Kinder der 1. bis 4. Klassen an. Arzt Johannes Weiß betreute die Kinder und führte sie in der Turnhalle durch das Projekt. "Fast alle Kinder kommen mit gesunden Füßen zur Welt, aber nur ein Drittel wird mit gesunden Füßen erwachsen", sagte er eingangs. Das sei bezeichnend. Und weil die Füße ein perfektes Zusammenspiel aus Knochen, Bändern und Sehnen, Muskulatur und Koordination des Gangbildes sind, müssen sie regelmäßig trainiert werden.Weiß erzählte, wie der Fuß aufgebaut ist, was er kann und macht. Jakob, Paul, Klara, Jasmin und Lena unterstützten an den jeweiligen Stationen. Es begann mit viel Musik. Jeder Schüler durfte mit den Füßen auf den Tasten einer Hammondorgel spielen. Gar nicht so einfach. Weiter ging es durch den Barfußparcours mit Schleifpapier, Teppich, Sisal, Schwamm und Federkissen. Aus einem Eimer durfte eine weitere Gruppe Tücher mit den Zehen entnehmen und in einer "Kinderkette" in einen anderen Eimer legen. Kleine Künstler waren am Werk, die mit den Füßen ein Männchen auf ein Blatt malten und es mit ihrem Namen signierten. Schließlich durften die Kinder mit einem Fußabdruck die Fußgröße bestimmen. Denn: Auch auf die passenden Schuhe kommt es an. Im Zuge der Aktion besuchten Orthopäden auch andere Grundschulen.