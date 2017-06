Abschluss des Projekts "OTHealthy": Beim Aktionstag Bewegung dürfen sich die Gäste in Zumba, Sommerbiathlon oder als lebende Kickerfigur ausprobieren.

(sbü) Trotz extremer Hitze kamen zahlreiche Besucher zum Aktionstag Bewegung auf den Campus der OTH in Weiden. Das Programm war das umfangreichste aller fünf Aktionstage des Projekts "OTHealthy". Es dürfte auch die meisten Besucher angelockt haben.Unter Leitung von Prof. Clemens Bulitta organisierte auch die letzte Veranstaltung der Reihe eine Projektgruppe aus Medizintechnikstudenten. Vorangegangen waren Aktionstage zu den Themen Drogen- und Suchtprävention, Hygiene, Stressmanagement und Ernährung. Dabei ging es immer um Gesundheit und Krankheitsvorbeugung.Verschiedene Möglichkeiten zum Bewegen wurden angeboten. Längst ist es Medizinern klar, dass Bewegung in allen Lebensphasen die wichtigste Krankheitsvorbeugung ist. Schweißtreibende Zumba- und Bodyfit-Schnupperprogramme der Volkshochschule Weiden fanden vor allem bei den weiblichen Besuchern großen Anklang und mussten mehrfach wiederholt werden. Für die männlichen Besucher war der Basketballkorb eine sehr beliebte Herausforderung.Den größten Andrang erlebte jedoch der Infostand von Stephan Loew von Lifestyle Weiden. Der erfahrene Triathlet und Radrennfahrer gab praktischen Unterricht im Ski-Roller-Skating. Mitgebracht hatte er auch eine Laser-Schießanlage, einschließlich eines Biathlongewehres.So konnte Sommerbiathlon ausprobiert werden. Bei Fehlschüssen gab es freiwillige Campus-Strafrunden. Einen sogenannten Lebendkicker hatte die Techniker-Krankenkasse aufgestellt. Dabei spielten zwei Mannschaften gegeneinander, deren Spieler sich an Querstangen in Anlehnung an den echten Tischkicker festhalten mussten.Wer sich bei Zumba, Basketball, Sommerbiathlon oder Kickern verausgabt hatte, bekam eine kleine Massage von Mitarbeitern des Salzhauses Altenstadt. Gleichgewichts- und Koordinationstraining wurde am AOK-Stand angeboten. AOK und Techniker-Krankenkasse informierten auch darüber, wie die Krankenkassen gesundheitsbewusstes Verhalten unterstützen.So belohne die AOK die Teilnahme an Gesundheitskursen oder Fitnessprogrammen über Bonuspunkte mit wertvollen Prämien, wie AOK-Vertreter Matthias Spickenreuther erläuterte. Viel Mühe haben sich die Studenten auch damit gemacht, auf einer Anschlagtafel alle Fitnessstudios und Sportvereine der Umgebung aufzulisten. Damit kann der Aktionstag zu einer nachhaltigen gesundheitsbewussten Bewegung führen.