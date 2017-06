Aktionstag Bewegung an der OTH

(sbü) Das medizintechnische Institut an der OTH in Weiden lädt mit der Projektgruppe OTHealthy in Weiden am Dienstag, 20. Juni, zum Aktionstag Bewegung auf den OTH-Campus ein. Dabei wird auf die vielfach unterschätzten vorbeugenden Auswirkungen von sportlicher Betätigung auf viele Krankheiten aufmerksam gemacht. Es ist die vorerst letzte Veranstaltung des OTH-Projekts OTHealthy, das Studenten der Medizintechnik unter Leitung von Prof. Clemens Bulitta organisieren. Mit der Veranstaltungsreihe wendet sich die OTH auch an die breite Öffentlichkeit. Der Aktionstag Bewegung beginnt um 11.30 und endet um 17 Uhr.

Zum Progamm gehören Schnupperstunden in Zumba und Bodyfit, die von der Volkshochschule in Weiden organisiert werden. Sie finden zu allen vollen Uhrzeiten ab 12 Uhr im Hörsaal 018/019 statt. Eine Möglichkeit zu einer kleinen Massage bietet das Salzhaus Altenstadt. Stefan Loew wird mit seinem Lifestyle Weiden eine Shake-Vorführung präsentieren. Weitere Möglichkeiten zur aktiven sportlichen Bewegung sind vom Projektteam angekündigt. An Info-Ständen, unter anderem von den Kooperationspartnern AOK und Technikerkrankenkasse, geht es ebenfalls um das Thema Bewegung. Dabei werden auch Bonusprogramme vorgestellt.