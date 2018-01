Angst hatte er nie. Das weiß Behindertenbeauftragter Alexander Grundler über den kürzlich verstorbenen Ulrich Wegener. Er traf den legendären Ex-Chef der GSG-9 bei einem Interview.

Grundler traf den Gründer und ersten Kommandeur der Antiterrorismuseinheit im Juli 2011 während der Dreharbeiten des ZDF-Dramas "München 72 - Das Attentat". Der Film stellte die dramatischen Ereignisse der Olympischen Spiele 1972 nach, bei denen Wegener vor Ort war. Grundler traf ihn 2011 mit einem NT-Mitarbeiter, als er für einen Behinderten-Radiosender moderierte. Die Begegnung fand im ehemaligen Gebäude der Landeszentralbank statt, die als Kulisse des Krisenstabs der Polizei wirkte."Ich durfte Ulrich Wegener im Rahmen eines Interviews kennenlernen", erinnert sich Grundler. "Es war von der ersten Minute an klar, dass der ehemalige Kommandant der Spezialeinheit GSG 9 ein Experte auf dem Gebiet der Terrorismusbekämpfung war." Grundler: "Mich hat vor allem seine Geradlinigkeit überzeugt." Wegener erklärte dem Weidener, die Ereignisse von 1972 seien eine Verpflichtung gewesen, alles für sein Land zu tun, um so etwas in Zukunft zu verhindern. Die unkonventionelle Arbeitsweise und die besonderen Auswahlkriterien der GSG 9 bezeichnete der General als herausragend. Von 120 Bewerbern würden bei der Elite-Einheit nur 17 akzeptiert. "Angst hat er nach eigenem Bekunden nie empfunden", erzählt Grundler. Im Gegenteil. Der Behindertenbeauftragte fragte, welche Rolle er bei der Befreiung der entführten Lufthansa-Maschine "Landshut" im Jahre 1977 in Mogadischu hatte. Wegeners Antwort: "Der Kommandant war als erster in der Maschine." Und dort habe er wohl auch einen Terroristen ausgeschaltet."Die Abschaffung der Wehrpflicht sah er sehr kritisch und seine Arbeit bezeichnete er selbst als Lebenselixier." Auch nach seiner aktiven Zeit half er in vielen Ländern Sondereinheiten aufzubauen. Grundler: "Die Klarheit und Präzision in seinen Aussagen ist mir nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Für mich wirklich eines der beeindruckenden Interviews, die ich führen durfte."