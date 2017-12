Bei der Weihnachtsfeier im Postkellersaal ernannte der Behinderten- und Vitalsportverein (BVS) ein aktives Mitglied zum Ehrenvorsitzenden des Vereins.

Alexander Grundler freute sich über die Auszeichnung, sagte, dass er in erster Linie seiner Familie danke, die ihm den Rücken frei gehalten habe. "Seid euch gewiss, ich bin für euch weiterhin nicht aus der Welt."Seit 1999 ist Grundler beim BVS. Er kümmerte sich um den ersten Internetauftritt des Vereins. Er entwickelte die Homepage und übernahm die Einpflegung der vielen Abteilungen. "ln der Jahreshauptversammlung 2001 wählten ihn die Mitglieder in die Vorstandschaft, sein Aufgabengebiet war die Öffentlichkeitsarbeit", erinnerte sich Vorsitzende Sabine Birner. Sechs Jahre später nahm Grundler das Amt des zweiten Vorsitzenden an. In all den Jahren war er maßgeblich an der Gestaltung weiterer Internetauftritte, der FacebookSeite und der E-Mail-Adressen beteiligt.Nach dem Ausscheiden von Elfriede Zänger war er zuständig für die Verwaltung der Mitglieder. Seit 2016 ist er Vizepräsident für Inklusion beim Bayerischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband. Hier trägt er unter anderem die Verantwortung für vier Mitarbeiterinnen. Zehn Jahre lang spielte Grundler aktiv Rollstuhlbasketball.Sabine Birner überreichte ihm die Ernennungsurkunde zum Ehrenvorsitzenden. Auch Stadträtin Brigitte Schwarz gratulierte Alexander Grundler. Die besten Wünsche des Sportverbands für Leibesübungen übermittelte Reinhard Meier.