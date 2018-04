"All Generations", der Gospelchor der katholischen Pfarrgemeinde St. Johannes in Floß, und "Lower Market" aus Weiden spielten und sangen am Samstag im Haus der Evangelischen Gemeinde. Der Erlös des Abends wird für den Zeltplatz der Evangelischen Kirche in Plößberg verwendet. Dieser Platz habe im Leben vieler Menschen Spuren hinterlassen, sagte Fördervereinschef Andreas Klier. "Er ist der Ort, an dem sich Menschen begegnet sind, eine Familie gründeten und heute ihre Kinder ins Zeltlager schicken. Zehn Tage in einer Gemeinschaft, in der gesungen, gelacht, gelernt, gestritten und diskutiert wird."

Heuer werden im August wieder zwei Zeltlager mit jeweils 130 Kindern organisiert. Eines vom 8. bis 18. August für die 7- bis 11-Jährigen, das andere vom 21. bis 31. August für die 12- bis 15-Jährigen. Fürs Lager der Kleinen gibt es noch Plätze. Anmeldungen sind beim Evangelischen Jugendwerk möglich.Insgesamt erfreue sich der Platz großen Interesses. An Christi Himmelfahrt werde aufgebaut. Und bis zum ersten Wochenende im September sei der komplette Zeltplatz nutzbar. "Wir sind jedes Wochenende ausgebucht." Von der Evangelischen Jugend aus München zum Beispiel, von Mittelalter-Gruppen oder auch Landgruppen.Am Samstag traten Chor und Musikgruppe für das Benefizkonzert ohne Gage auf. Unter der Leitung von Reinhard Seiz, der das gemischte Ensemble auch am Klavier begleitete, verzauberte der "All Generations"- Chor sein Publikum mit Gospel und Spirituals, wie "New River Train", "Put your Hand in the Hand" oder "Rock a my Soul". Aber auch die Balladen wie "Bridge over troubled Water" von Simon & Garfunkel, "Take me Home" von Kevin Olusola oder "Halleluja I love her so" von Ray Charles trugen zu einem rundum gelungenen Abend bei.Gegen 22 Uhr betraten dann "Lower Market" aus Weiden die Bühne und spielten Oldie-Klassiker und deutsche Schlager.