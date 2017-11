Die Schüler der Hammerwegschule sind überrascht. Ortsverkehrswacht-Vorsitzender Heinz Kumpf ist zu Besuch, und sogar Hauptkommissar Georg Hüttner von der Polizei Weiden ist mit dabei. Die Gäste haben eine leuchtende Tasche mitgebracht. Was da wohl drin ist?

Rektorin Gisela Sparrer freut sich, den Velofit-Bag endlich in Händen zu halten. "Immer mehr Viertklässler haben Probleme, die Radfahrausbildung erfolgreich zu absolvieren", sind sich Kumpf und Hüttner einig. Genau hier könne diese Tasche helfen. Ausgelegt sei das Set für die Klassen eins bis drei. Selbst einfache Aufgaben beim Rad fahren, wie geradeaus fahren, Spur halten und sich umsehen, erforderten gute motorische Fähigkeiten. Diese würden mit dem System spielerisch gesteigert. Das Trainingsmaterial reiche von Springseilen über Frisbees bis zu Klangstäben. Selbst visuelle und akustische Sinnesfunktionen würden so geschult.Alle Grundschulen sollen solche Velofit-Bags erhalten. Für Kindergärten gebe es parallel die "Move it Box". Angefordert werden können die Sets bei Verkehrserzieher Georg Hüttner.