Sieben Jahre war Walter Leupold Landgerichtspräsident. Als Vorsitzender der Strafkammer hat er über 500 Jahre Freiheitsstrafe verhängt. Jetzt, mit 67, ist nach einer freiwilligen Verlängerung endgültig Schluss: Der "Sir" hängt nach 40 Jahren die Robe an den Nagel.



Was kommt danach? Bei Gartenarbeiten kann ich mir Sie nicht vorstellen.

Leupold: Ich mich auch nicht. Ich kenne den Unterschied zwischen Kraut und Unkraut nicht und würde ganz demokratisch alles rausreißen.Sicher nicht. So doll ist das Leben des Walter Leupold nicht. Ich will ein wenig Sport machen, Wandern, Lesen, Schreiben, eventuell die CSU noch einmal ein bisschen ärgern.Ich werde sicher nicht mehr für den Stadtrat kandidieren oder so. Aber ein bisschen in die CSU einmischen will ich mich schon.In Weiden. Ich bin angeheirateter Schwandorfer, aber überzeugter Weidener.Ja, wobei ich mich nicht unbedingt im Vordergrund bewegen will. Aber es kann schon passieren, dass ich mich mal äußern muss.Das war tatsächlich so. Ich habe mir schon als Referendar gedacht: Das wär' schön.Ja. Finde ich schon. Die Kollegen - und da meine ich alle, die hier im Haus tätig sind - machen es angenehm, hier zu arbeiten.Die Antwort ist - logisch - Nein. Sonst hätten wir als Kammer ja was falsch gemacht. Wir müssen die Interessen von Opfern und der Allgemeinheit vorrangig im Auge haben - bei aller Notwendigkeit, die Interessen eines Angeklagten zu berücksichtigen. Es macht wenig Sinn, dass im Bundestag über schärfere Gesetze gestritten wird, um sie dann auf der Richterbank zu entschärfen.Ärgerlich. Wenn die Strafe x angemessen ist, kann nicht gleichzeitig die Strafe y angemessen sein. Die Frage ist bloß: Wer hat unrecht? Ein typischer Fall: Vor einiger Zeit hatten wir eine Rauschgiftbande zu verhandeln. Deren Geschäftsmodell war, sich von Frankfurt per DHL pfundweise Marihuana schicken zu lassen. Die haben bei uns 6, 7 Jahre gekriegt. Der Dealer in Frankfurt, bei dem ein Kilo gefunden wurde, ist nicht einmal in U-Haft gegangen. Natürlich stimmt da was nicht.Die Rechtsfolge hat daran sicher den geringsten Anteil. Da spielen die Aufklärungsquote und die Präsenz der Polizei eine Rolle. Es kann nicht sein, dass es in manchen Großstädten No-Go-Areas gibt, um die die Polizei einen Bogen schlägt. In der Konsequenz macht die Politik hier Fehler. Da brauche ich eine andere Polizeistrategie. In Bayern nicht. Hier gibt es keine No-Go-Areas.Ich halte die Grundeinstellung des 1. Strafsenats in der jetzigen Besetzung für falsch. Eine halbe Seite lang wird ausgeführt, dass die Strafzumessung Sache des Tatrichters ist - und dann ist das Gegenteil der Fall. Es wird krampfhaft nach Möglichkeiten gesucht, Urteile zu beseitigen, die dem Senat in der Rechtsfolge nicht passen.Das glaube ich nicht. Es waren meist nicht meine Urteile betroffen. Dass Raum nicht unbedingt ein Fan von mir ist, mag schon sein.Da muss ich weit zurückgehen. Eine Geschichte als Familienrichter. Da ging es um Kinder, die von ihren Eltern schlecht versorgt wurden. Gelegentlich kümmerten sich die Großeltern, die an den Kindern sehr hingen. Ich habe die Kinder aus der Familie genommen und in einem SOS-Kinderdorf untergebracht. Die Kinder haben sich dort toll entwickelt. Aber der Großvater hat das sehr hart genommen und Selbstmord begangen. Das hat mich schon verfolgt.Der Stalker-Fall. Aber es gab ja noch einige große Verfahren.Das kann ein Gericht nicht ändern. Da kann man bloß konsequent bei der Sache bleiben. Das müsste gesetzlich gelöst werden, mit Karlsruhe im Hintergrund. Es gibt rund um Deutschland herum genügend Rechtsstaaten, wo es nicht so läuft, weil die Verteidigung eben nicht diese seltsamen Rechte hat. Was wir in Weiden durchhalten, ist die Tatsache, dass wir uns davon nicht weichkochen lassen und irgendeinen blöden Deal machen, bloß damit Ruhe wird. Wir haben uns da nie mürbe machen lassen. Dann verhandeln wir eben zwei Tage länger.Denen braucht man nichts zu raten. Die können's. Das gilt auch für meinen Nachfolger Heindl, der in die Strafkammer eintreten wird.Kommt auch vor. Aber nicht freundlich. Dafür ruft mich noch immer eine Dame aus meiner Zeit am Amtsgericht Schwandorf an. Ich habe ihr damals Bewährung gegeben, obwohl das schon ein bisschen oft der Fall gewesen war. Sie wünscht mir jedes Jahr frohe Weihnachten. Es war auch die richtige Entscheidung: Sie ist vor Gericht nicht mehr aufgetaucht.Warum der BGH Weiden als zentralen Standort ausgesucht hat, leuchtet mir nicht so narrisch ein. Aber dass man das verfolgt, ist klar: Man kann doch Mord nicht unverfolgt lassen. Auch wenn's politisch war.Das kann ich für das Amtsgericht nicht beurteilen. Aber in den schweren Fällen, die das Landgericht beschäftigen, entdecke ich selten Flüchtlinge. Es hat sie schon gegeben, aber nicht in großem Maße.Das ist ein Abwägungsprozess, den die Politik treffen muss: zwischen Überwachung und Sicherheit. Die Kameras schrecken vielleicht keinen ab, aber man kommt hinterher zumindest leichter auf die Täter. Der brave Bürger bräuchte sich eigentlich nicht aufzuregen.Das ist wirklich ein Witz. Ein Telefongespräch kann ich im Rahmen der Strafprozessordnung überwachen. Aber an eine Whatsapp komme ich nicht ran. Das ist antiquierter Schmarr'n.Meine auch nicht. Ich habe keine. Ich habe ein schönes altes Nokia.Leupold: Ich sehe die Zukunft nicht in der Geschwindigkeit. Wir brauchen investigativen Journalismus, der Dinge erfährt, die nicht auf der Oberfläche sind. Es ist nicht damit getan, im Büro zu hocken und zu warten, bis einem die Tauben ins Maul fliegen.