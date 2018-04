Andreas Brünnig genießt das volle Vertrauen im Altoberpfälzer Freundeskreis. Als Stimmenkönig geht er in seine zweite Wahlperiode als Vorsitzender.

Bei der Jahreshauptversammlung im "Postkeller" bestätigten die Mitglieder ihn einstimmig in seinem Amt. Zur 2. Vorsitzenden wurde wieder Tanja Zellner gewählt. Auch auf den weiteren Posten blieb alles beim Alten. Kassier ist Stefan Walberer, die Protokolle schreibt Beate Brünnig. Als Beiräte fungieren Günter Woppmann und Helmut Ruhland. Die Kasse prüfen Hans Forster und Lore Leitmeier.Drei Austritten, einer Streichung, vier Todesfällen, stehen fünf Neuaufnahmen gegenüber. Somit zählt der Verein aktuell 122 Mitglieder.Erfreut zeigte sich Andreas Brünnig, dass die Muttertagsfeier, die Vatertagswanderung und das Herbstfest gut besucht waren. Die Feste des Patenvereins, der Feuerwehr Frauenricht, und weiterer befreundeter Vereine besuchten Delegierte des Altoberpfälzer Freundeskreises. Zoigl, Ausbuttern und Fasching waren gesellige Veranstaltungen. Ein Spektakel war das Eisbockfest.Zahlreiche Mitglieder ehrte der Vorsitzende im Anschluss. Eine Urkunde erhielt für 30 Jahre Marie Luise Woppmann. 25 Jahre dabei ist Hannelore Leitmeier und 20 Jahre Irene Wagner. Für 15 Jahre erhielten Johann Musil und Karl-Heinz Schell Auszeichnungen. 10 Jahre ist Heinz Sauerhammer im Verein.Ein Grußwort sprach Stadtrat Karl-Heinz Schell. Für die CSU dankte Hans Forster der Vorstandschaft. Der Freundeskreis bestehe nun schon seit 34 Jahren. Für den Heimatring dankte Norbert Uschald für die Zusammenarbeit und lud zum Maibaumaufstellen am Unteren Markt ein. Abschließend wurden einige Termine bekanntgegeben. Die Muttertagsfeier findet am 6. Mai statt, die Vatertagswanderung ist am 10. Mai. Am 7. Juli fährt der Altoberpfälzer Freundeskreis nach Bärnau und schaut sich das Theaterstück "Der Brandner Kaspar" an.