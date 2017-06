Der heiße Tipp kam von einer "Vertrauensperson": Jahi L. biete Heroin im zweistelligen Kilobereich in Deutschland an. Die zuständige VP-Führerin des Zollfahndungsamtes München setzte daraufhin eine weitere Vertrauensperson auf den Mazedonier an, die sich als Kunde ausgab. "Offensichtlich machte unser Mann gleich beim ersten Treffen einen so guten Eindruck, dass die Zielperson einen lohnenden Neukunden sah." Jahi L. bot 15 Kilo Heroin für eine Viertelmillion Euro an. Wegen dieser Verhandlungen steht er seit Montag vor dem Landgericht Weiden.

Der Coup scheiterte im Sommer 2016, möglicherweise in Zusammenhang mit einem zeitgleichen Aufgriff von sechs Kilo Heroin in Frankreich, die laut Kurier vom Angeklagten stammten. Ein halbes Jahr brach der Kontakt ab, ehe sich der Mazedonier wieder meldete. Erneut nahmen die V-Person des Zolls und der mutmaßliche "Drogen-Makler" Verhandlungen auf. Man traf sich in München und Aachen. Laut VP-Führerin sei der Anbieter sehr misstrauisch gewesen, habe den Informanten seinerseits observiert. "Einmal hat er unsere Vertrauensperson in München in eine Albaner-Kneipe geführt, um zu sehen, ob sie dort jemand kennt."Am Ende einigte man sich im November auf zwei bis drei Kilo Kokain zu einem Kilopreis von 35 000 Euro und zehn Kilogramm Heroin zu je 21 000 Euro. Die Ware sollte auf einem Rastplatz bei Weiden übergeben werden. Bei einer letzten Besprechung eine Woche vor dem Übergabetermin erfolgte die Festnahme in einem Weidener Restaurant. Die Staatsanwaltschaft wollte den "Papa von Holland", wie der 48-Jährige in Kreisen der organisierten Kriminalität genannt wird, nicht mehr von der Angel lassen. In Weiden befindet sich eine recht erfolgreiche Dienststelle des Zollfahndungsamtes.Es spricht tatsächlich einiges dafür, dass der Mazedonier nicht so unschuldig ist, wie er vorgibt. Er ist nicht erst seit gestern europaweit als Drogenhändler tätig. Jahi L. (48) hat in der Vergangenheit fünf Jahre wegen Heroinhandels in italienischer Haft verbracht, zudem fast zwei Jahre in der Schweiz. Den Zollfahndern bot er am Tag der Festnahme in Weiden Informationen über "tonnenweise Drogengeschäfte" an.Am Tag der Festnahme versuchte der 48-Jährige seinen Hals mit einer ungewöhnlichen Geschichte aus der Schlinge zu ziehen. Er behauptete, Geheimagent im Dienst Italiens zu sein. Jahi L sagte, er habe Informationen für die italienische Anti-Drogen-Behörde sammeln wollen. Sein Verbindungsmann, ein Maggiore aus Ancona, ist nächste Woche geladen.Am Montag änderte Jahi L. seine Verteidigungsstrategie. Er sei von der Vertrauensperson gelinkt worden. Es sei nie die Übergabe echter Drogen im Raum gestanden. Er habe nur so tun sollen und deshalb Preise und Kilo-Werte auf ein Papier gekritzelt. Die Vertrauensperson habe mit seiner Hilfe einen Mann namens "Goran" aufs Kreuz legen wollen. Jahi sollte dabei helfen: Er sollte bei einem Treffen mit Gorans Kontaktmann den Großdealer spielen und kiloweise Heroin und Kokain anbieten. Das Geld hätte man später geteilt. Die Drogen habe man nie liefern wollen.Ungewöhnlich gestalteten sich am Montag die Zeugenbefragungen. Die nicht offen ermittelnden Beamten kamen durch einen Hintereingang. Sie mussten ihre Personalien nicht nennen. Auch ihre vorgesetzte Beamtin, die VP-Führerin, blieb anonym. Sie mochte auf Nachfrage der Verteidiger auch nicht beantworten, wie die Vertrauenspersonen bezahlt werden. "Dafür habe ich keine Aussagegenehmigung." Sie verwahrte sich gegen den Vorwurf, man habe die Drogen-Menge nach oben getrieben. "Wir sind mit 140 000 Euro ins Rennen gegangen. Die 15 Kilo kamen von Ihrem Mandanten."