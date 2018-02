Könnte es eine Mink-Spur gewesen sein? Die LBV-Kindergruppe, die vor kurzem auf Spurenexpedition in der Nähe des Schätzlerbades unterwegs war, war sich nicht sicher. "Es könnte auch ein Iltis gewesen sein", sagt Wolfgang Winter, der die Gruppe begleitete. Besser so für Vögel, Hasen und Fische. Sie stehen bevorzugt auf dem Speiseplan des Amerikanischen Nerz. Der Mink, in den 1950er Jahren aus Pelztierfarmen geflüchtet, ist ein gefürchteter Räuber. Die Teichwirte im Tirschenreuther Raum haben bereits leidvolle Erfahrungen mit ihm machen müssen. In Weiden und Umgebung scheint der Mink (noch) keine Probleme zu bereiten. Er wurde bisher kaum gesichtet, einmal fing ihn eine Wildtierkamera ein. Michael Schiffer vom Jagdverband Weiden-Neustadt/WN beruhigt: "Der Mink treibt sich in der Oberpfalz rum, aber nicht in unserem Revier. Ich habe von unseren Mitgliedern noch von keinen Schäden gehört." Bild: Patrick Pleul/dpa