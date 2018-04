An Baustelle Fußgängerin verletzt

Eine Unachtsamkeit führte laut Polizei zu einem Verkehrsunfall in der Prinz-Ludwig-Straße, bei dem eine Fußgängerin leicht verletzt wurde. Dort ist aktuell aufgrund einer Baustelle die Fahrbahn verengt. Eine Frau (37) sei an dieser Stelle am Montag gegen 7.45 Uhr hinter einem Lastwagen auf die Straße getreten. Dabei erfasste sie ein 29-Jähriger mit seinem Pkw, der in Richtung Innenstadt unterwegs war. Das Rote Kreuz brachte die Fußgängerin ins Klinikum. Sachschaden am Auto: 350 Euro.