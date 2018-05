Es blieb beim Versuch: Mit einem Einbruch in die Wirtschaftsschule in der Sebastianstraße scheiterte ein Unbekannter in der Nacht zum Freitag. Er hatte die Doppelverglasung einer Tür im Innenhof eingeschlagen - und sich dabei offenbar verletzt. Die Polizei sicherte an der Scheibe Blutspuren. Der Schaden beträgt rund 1000 Euro.

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Samstagmorgen in der Bernhard-Suttner-Straße: Ein "unbekannter, äußerlich sehr verstört wirkender Fahrradfahrer" habe dort einen Maschendrahtzaun aufgeschnitten, berichtet die Polizei. Dann habe er sich entfernt und einen Schaden von rund 200 Euro zurückgelassen. Hinweise an die Polizei, Telefonnummer 0961/4010.