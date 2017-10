Nicht nur Eltern und Erzieher beeinflussen die Entwicklung von Kindern - sondern auch die Umgebung, in der sie sich aufhalten. Diese These diskutierten die Schulleiter aus rund 30 katholischen Fachakademien für Sozialpädagogik bei ihrer Herbsttagung in Weiden. Thema: "Der Raum als dritter Erzieher". Stefan Schmidberger, Personalchef beim Diözesan-Caritasverband Regensburg, begrüßte die Teilnehmer. Referent war Architekt Helm Andreas Heigl ("Studio Di Monaco"). Desweiteren wurde die neue Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen ("OptiPrax") evaluiert. Der Modellversuch startete mit dem Schuljahr 2016/2017. "OptiPrax" ist eine bezahlte und verkürzte Ausbildung. Ziel ist es, aufgrund des Fachkräftemangels die Erzieherausbildung attraktiver zu gestalten. Die Schulleiter lobten die Ausstattung der Weidener Akademie und die Qualität der Ausbildung. Auch fiel die ausgesprochen gute Atmosphäre an der Caritasschule auf. Bild: exb