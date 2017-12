Sie firmiert unter dem Namen Andrea Marie, heißt eigentlich Andrea Gilch, und ist die wilde Frontfrau der Kracher-Band "Die Partyteufel" und des "Big Party Orchesters". Am Mittwochabend demonstrierte die Sängerin aus dem Grenzmarkt Waidhaus, dass ihre Musik auch für den Christkindlmarkt geeignet ist. In der "Musikhütte" interpretierte die Künstlerin mit ihren Musikern viele bekannte Titel internationaler Stars. Bezeichnend, dass ihr zweistündiges Konzert mit "Simply the Best" von Tina Turner begann. Vom Start weg unterstrich die Sängerin mit der unverkennbaren Stimme ihr Talent.

Zu Gehör kamen bekannte, einfühlsame, aber auch rockige Klassiker, wie "Stand by me", "Hotel California" oder "Halleluja". Sie sang auch Songs ihres Debütalbums "Never get me back". Klar doch, dass darunter auch ihr eigener Nummer-1-Hit (bei RBB Radio Berlin-Brandenburg) "Moment" Bestandteil ihres Repertoires war.