Auf dem Stadtfriedhof wird's etwas lauter: Bald startet dort die Renovierung der Aussegnungshalle. Was genau geplant ist, erfährt die CSU vorab vor Ort.

(pish) Der Termin steht. Am 4. September beginnen die Renovierungsarbeiten an der Aussegnungshalle auf dem Stadtfriedhof. Dabei werden die vorhandenen Glasfassaden erneuert und durch zusätzliche Elemente ergänzt. Auch der Boden der Halle wird auf Vordermann gebracht. Der Umbau läuft bis voraussichtlich Anfang November. Die Kosten sind mit etwa 260 000 Euro angesetzt - damit bleibt es bei der im Juni veranschlagten Kostensteigerung um 140 000 Euro. Hauptgrund für das Plus ist, dass vorab nicht bekannt war, dass auch der Boden auf Vordermann gebracht werden muss.Diese Details erläuterte Werner Weitensteiner von der Friedhofsverwaltung bei einem Ortstermin der CSU-Stadtratsfraktion. Die neuen Glasfassaden sollen vor allem den Regen draußen halten, so Weitensteiner. Die momentan vorhandenen Glaswände an den beiden Seiten der Halle stammen aus dem Jahr 1992 und sind nicht mehr dicht.Zusätzlich sollen die drei Aussparungen in der Front der Halle inklusive Rundbögen mit Glaselementen versehen werden. Für das mittlere der drei Felder ist eine Doppeltür geplant. Ob es statisch möglich ist, einen Bereich zwischen Tür und Rundbogenverglasung freizulassen, damit Fahnenträger bei Eintritt in die Halle keine Schwierigkeiten haben, muss noch geprüft werden, sagte Weitensteiner. Die Bodensanierung wurde aufgrund von Problemen mit Rückstau und Ablauf von Regenwasser nötig. Daraus resultierten im Laufe der Zeit Wasserschäden. Bei der Sanierung soll nun der Untergrund baulich so umstrukturiert werden, dass das Wasser keinen Schaden mehr anrichten kann. Auch die Bodenfliesen werden dann erneuert.