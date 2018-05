In der Weigelstraße soll es passiert sein: Ein Unbekannter habe ihn am Donnerstag gegen Mitternacht beraubt, gab ein 17-Jähriger gegenüber der Polizei an. Die sucht nun Zeugen. Nach den Angaben des Jugendlichen sprach ihn der Täter in der Nähe des Bahnhofs und fragte nach Geld. Nach Drohungen rückte der alkoholisierte Geschädigte einen niedrigen zweistelligen Eurobetrag heraus. Als er es wenig später zurückforderte, soll ihn der Täter am Hals gepackt haben. Der 17-Jährige setzte sich dann irgendwo im Stadtgebiet auf den Bürgersteig. Zwei Frauen hätten ihn mit einem blauen Auto nach Hause gefahren. Insbesondere sie sollen sich bei der Kripo melden: Telefon 0961/401-291.