Es lässt sich darüber streiten, was eine Giro-Karte alles können muss. Die kontroverse Diskussion über Datenschutz ist wichtig und richtig - setzt in diesem Fall jedoch am falschen Punkt an. Beim kontaktlosen Zahlen mit der Giro-Karte werden nicht mehr Daten übertragen als bei einer normalen Kartenzahlung mit Geheimzahl oder Unterschrift.

Ein gewisses Sicherheitsrisiko ist nicht zu vermeiden, sobald elektronische Geräte im Spiel sind. Geht die Karte verloren, ist das Konto im schlechtesten Fall schneller leer, als man sie sperren kann. Wir sollten uns eher fragen, wie gläsern wir bereits ohne eine Kontaktlos-Funktion für unsere Bank sind - und auch für andere Unternehmen. Wer auf Nummer sicher gehen und beim Einkaufen anonym bleiben möchte, zahlt also nach wie vor: bar.