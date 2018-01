Wer schafft es, Stockwerke und Menschen gleichermaßen zu verbinden? Die Rolltreppe. Das technische Wunderwerk feiert in diesen Tagen seinen 125. Geburtstag. Anlass für uns, auf der Facebook-Seite von Onetz nachzufragen, welche Erinnerungen es an die einzig wirklich wahre Rolltreppe gibt - die im ehemaligen Hertie in Weiden.

Als hätten sie nur darauf gewartet, plauderten Alt und Jung drauf los: Die Fahrt bis in die Spielwarenabteilung war der Höhepunkt vieler Einkaufstouren in die Stadt, dazu die obligatorische Bockwurst mit Senf und ein Ritt auf dem weißen Pony am Haupteingang. Ich selbst kann mich noch an die Wettrennen mit meinen Geschwistern erinnern. Rolltreppe oder Treppe, wer ist schneller? Auch ehemalige Hertie-Angestellte, die längst nicht mehr in Weiden wohnen, meldeten sich und fanden auf diesem Weg nach Jahren manch frühere Kollegin wieder. Das ist echte Bindung - Rolltreppe sei dank.