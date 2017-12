Wer ist "Felix" Navidad, vielleicht der Mann von Merry (Mary) Christmas. Gemeinsam haben sie dann als Nachwuchs das Christ-Kindl, Opa ist der Santa-Klaus. Nein, soweit ist es noch nicht. Vielmehr mühen sich in diesen Tagen schrille, schräge, popige, aber mitunter auch ansprechende Grußkarten in allen Sprachen, beste Wünsche zu übermitteln. Ganz im Sinne von "Modern Times, Electronic Wishing und Global Greetings" darf das halt nicht nur ein zwischenmenschliches Ansinnen sein. Also drücken sich Rudolph Red Nose oder der dicke Santa gerade durch das Internet auf alle Rechner und Smartphones, müllen selbige mit kitschigen Kurzvideos via WhatsApp oder Facebook gnadenlos zu.

Aus Kaufhauslautsprechern und von den "Partysendern" im Radio dudelt als Dauerbeschallung, gefühlt seit dem Sommerende, eine Weihnachts-, sorry, Christmasschnulze nach der anderen. Die Glühweinhysterie in der Endlos-Kette der Weihnachtsmärkte (die heißen komischerweise noch nicht Christmas-Happening) hat nahtlos den Sommer-Grillwahn abgelöst. Besinnlich, beschaulich und berührend - Felix und Merry haben damit wenig am Hut. Geschmacklich ein Tiefschlag wird es, wenn aus den Karten auch noch Jingle Bells herausquakt, begleitet von LED-Gefunkel. Wohl bekomm's!Dabei hat das Fest doch einen tieferen Hintergrund als Geschenke-Flut und Glühwein-Konsum. Ganz traditionell sollte das Herz nicht die Hatz die Menschen bewegen. Auch mal persönlich hin zu einem Geschäftspartner, zu einem Freund, zur Verwandtschaft. Sich mal schauen lassen, Zeit haben für ein Gespräch. Einen Moment zurücklehnen, das Tempo drosseln. Den Zauber der Weihnacht spüren. Ich hoffe, dass uns das gelingt und wünsche eine besinnliche, frohe Weihnacht.