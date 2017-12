Die Spannung kurz vor Weihnachten steigt. An diesem Morgen am Frühstückstisch ist sie so omnipräsent wie das Toastbrot auf den Tellern. "Mami, ich freu mich soooo auf Weihnachten - und die Geschenke", sagt die Kleine und strahlt. "Woher weißt du denn, dass es Geschenke gibt?", frag' ich zurück. "Weil wir einen Wunschzettel geschrieben haben", argumentiert die Große. "Kannst du ja auch machen", schlägt sie großmütig vor.

So kurzfristig wird das Christkind wohl nichts mehr für mich besorgen können, meine ich - und ernte sehr, sehr mitleidige Blicke. Also beruhige ich, erkläre, dass ich mir sowieso nichts Gekauftes, sondern einfach nur ein schönes, friedvolles Fest ohne Stress, Geschrei und Tränen, dafür mit viel guter Laune und selbstgesungenen Weihnachtsliedern wünsche.Und was sagt meine Große? "Mama, vielleicht ist es doch einfacher, du schreibst noch schnell einen Wunschzettel."