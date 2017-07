Noch dazu entscheiden Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes, wer verdächtig ist, wer seine Taschen öffnen muss und wer sich bei Weigerung einer Polizeikontrolle unterziehen muss. "Wer nichts zu verbergen hat, der darf sich doch daran nicht stören", ist das Argument.Es ist jedoch ein massiver Einschnitt in die Privatsphäre, wenn ich jemandem Einblick in meine Tasche gewähre. Die Verletzung des Rechts auf Privatheit hat nur in angemessenen Fällen zu erfolgen. Wenn ein Security-Mitarbeiter mit keinerlei rechtsstaatlicher Befugnis einen Besucher als verdächtig einstuft, entsteht eine Legitimitätslücke. Freiheits- und Privatrechte werden massiv eingeschränkt. Wenn Veranstalter und Stadt sich der blinden Sicherheitshysterie hingeben wollen, schön und gut. Die Grundrechte der Bürger sollten sie jedoch unangetastet lassen.beate.luber@oberpfalzmedien.de