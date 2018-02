Das Thema Wolf polarisiert wie kaum ein anderes. Allerdings besteht noch großer Aufklärungs- und Redebedarf.

Wie groß der selbst nach dem sachlich-fundierten Referat eines renommierten Experten ist, das zeigen die teilweise unqualifizierten Diskussionsbeiträge einiger Zuhörer nach dem Vortrag von Dr. Peter Blanché, Vorsitzender der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, am Dienstagabend im Postkeller.Doch wir werden lernen müssen, mit den Tieren zu leben, denn sie sind nunmal zurück - auch in der Oberpfalz. Behörden, Politik sowie Landwirtschafts- und Naturschutzverbände müssen gemeinsam dafür sorgen, dass die künftige Debatte sachlich, seriös und vor allem vernünftig geführt wird.Sämtliche Beteiligte sollten es außerdem schaffen, respektvoll miteinander umzugehen. Denn es braucht eine Lösung, die alle zufriedenstellt. Ansonsten hat die Akzeptanz des Wolfs in unserer Region keine Chance.