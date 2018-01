Eine Stadtratssitzung kann zum Lehrstück darüber werden, wie Menschen ticken. Am Montag etwa. Denn nach den langen Minuten des verbalen Hauens und Stechens eines Stadtrats zum Thema Tierheim konnte der Beobachter auf die Idee kommen, Tierliebe ginge über Nächstenliebe.

Ja, zugegeben: Tiere wachsen ans Herz. Sie begleiten uns durch jede Lebensphase, sind manchmal sogar länger an unserer Seite als der Partner. Sich aber für deren Wohl derart emotional einzusetzen, dass darüber das respektvolle Miteinander unter Mitmenschen ausgehebelt wird, halte ich für sehr bedenklich. Denn so etwas kann zu Studienergebnissen wie das der Universität Boston führen: Da zeigten Forscher, dass Menschen mehr Mitleid mit geprügelten Hunden als mit geschlagenen Erwachsenen hatten.Deshalb bin ich nicht gegen das Engagement für Tiere. Im Gegenteil. Das ist wichtig. Allein schon, weil Hund, Katze, Maus nicht für sich sprechen können. Auch eine gewisse Tiervernarrtheit ist okay, denn sie kann gut tun. Wenn Tiere aber über alles gehen, dann sage ich: Aus die Maus.___Die Autorin hatte selbst einen Hund und ihn sehr geliebt. Genauso wie Zwergkaninchen Schnucki, Teddyhamster Tom und Wellensittich Klausi. Gerade laufen Überlegungen, die Familie mit zwei Kaninchen zu komplettieren.