Knöllchen bis zu 55 Euro können nun mit Karte bezahlt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion verbucht das als Bürgerservice für alle Verkehrssünder zwischen Waldsassen, Weiden und Tännesberg. Das mag in manch strafzettelgeplagten Ohren nach Häme klingen. Eigentlich ist's aber wirklich praktisch. Aus zwei Gründen. Erstens haben heute die wenigstens noch genug Bares einstecken, um so einen Strafzettel an Ort und Stelle zu begleichen. Und zweitens will sicher so mancher seinen Schnitzer gleich wieder gut machen. Warum? Weil einem so erspart bleibt, täglich den Postboten abzupassen, um den Strafzettel vor dem Partner verschwinden zu lassen.