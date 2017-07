Ankündigung der Etzelwanger Kirchweih vom 20. bis 24. Juli

Etzelwang. Für die Kirchweih in Etzelwang nach altem Brauchtum rüsten sich heuer 23 Paare. Die Basis legt an diesem Donnerstag ab 18 Uhr die Vogelsuppe im Dorfcafé, das auf musikalische Unterstützung durch die Kirchenreinbacher Spitzboum rechnen kann. In Lehendorf bietet das Gasthaus Peterhof ebenfalls eine Vogelsuppe bei musikalischer Unterhaltung an. Für Freitag lädt der Skiverein Etzelwang ab 20 Uhr zu heißer Musik von der Coverband Rokit ins Festzelt ein.

Schwerarbeit ist am Samstag, 22. Juli, angesagt, wenn ab 15 Uhr der Kirwabaum aufgestellt wird. Den Ton geben dabei die Kirchenreinbacher Spitzboum an. Ab 20 Uhr sorgt die Partyband Union aus Franken im Festzelt für Stimmung. Am Sonntag finden sich morgens um 9 Uhr die Kirwapaare in der Nikolauskirche zum Gottesdienst ein. Gegen 16.30 Uhr erwarten sie viele Zuschauer beim Austanzen des Kirwabaums. Die passende Musik steuern die Kirchenreinbacher Spitzboum bei. Anschließend spielt der Musikzug Burgfarrnbach im Zelt auf.Die Nachkirchweih eröffnet am Montag, 24. Juli, ein Frühschoppen im Dorfcafé mit anschließendem Mittagstisch, begleitet von der Rentnerband aus Schlicht. Gegen 17 Uhr startet in Lehenhammer der traditionelle Kirchweihumzug. Ab 20 Uhr spielen die Sayonaraz im Festzelt.