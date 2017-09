Im Grunde präge den Islam ein frauenfreundliches Bild, versicherte Annette Erös bei ihrem Vortrag über die Situation der Frauen in Afghanistan beim Frauenbund St. Josef. Wie die Referentin im gut besuchten Pfarrheim betonte, lebte sie mit ihrem Mann, dem Arzt und Entwicklungshelfer Dr. Reinhard Erös, vier Jahre lang in Zentralasien.

Schleier hätten damals noch nicht zum Stadtbild gehört. Dies habe sich erst nach dem Einmarsch der Sowjets und dem Ende des Bürgerkriegs geändert, als das Land in die Hände der Taliban fiel. Ob Afghanistan gefährlich sei, wollte eine Zuhörerin wissen. "Das gefährlichste ist der Straßenverkehr. Da fährt jeder wie er will, obgleich die Afghanen wenige Fahrzeuge haben. Es reicht schon das Pferdefuhrwerk im Tunnel." Westlichen Ausländern rate sie ab, allein im Land zu reisen. "Die Moral ist durch 40 Jahre Krieg aus den Fugen geraten. Mit Überfällen oder Geiselnahme muss man rechnen." Geldgier regiere das Land. "Tun sie nichts ohne ihren Gastgeber."Eine Mitschuld trage Amerika. "Die hätten damals Afghanistan aufbauen sollen." Burkas hätten sich seit den 1960er Jahren etabliert, um sich vor männlichen Blicken zu schützen. Der Schleier bewahre das Haar aber auch vor Staub, besitze also ein Stück weit praktischen Charakter. Erös beschrieb die Frauen in Afghanistan als Powerfrauen. Die religiös fundierte Gemeinschaft der Muslime betrachte die Rolle der Frau als Garantin für die Nachkommenschaft und deren Versorgung. Sie sei es, die für den Zusammenhalt der Familie sorge. Erös: "Sehen sie das in irgendeinem deutschen Wahlprogramm?".Ferner heiße es: "Wer von euch drei Töchter großgezogen, sorgsam und sittlich erzogen hat, dem ist das Paradies gewiss." Der Koran sehe Männer und Frauen auf gleicher Stufe. Er laste der Frau auch nicht die Erbsünde Evas an. Die Sexualität besitze im Islam einen ganz anderen Stellenwert, als etwa bei den Katholiken. Sie sei eine positive Antriebskraft. "Der Genuss der Sexualität ist der Vorgeschmack des Paradieses für Männer und Frauen."Ehescheidungen seien möglich, würden aber als "schwerwiegendes Ereignis" aufgefasst und nicht gerne gesehen. Außerdem erlaube der Koran Männern die auf vier Frauen beschränkte Polygamie. Speziell auf Afghanistan bezogen habe sich das Tragen von Schleier und Burka erst Mitte des letzten Jahrhunderts entwickelt. Vorher sei das Land von König Zahir Schah regiert gewesen, und die Frau habe nach westlichen Gepflogenheiten gelebt. Annette Erös und ihr Mann hätten sich schon früh entschlossen, einen eigenen Krieg an der Bildungsfront zu führen. So hätten sie das Hilfswerk "Kinderhilfe Afghanistan" gegründet. Der Frauenbund spendete 300 Euro aus dem Erlös eines Kräuterbuschenverkaufs.