Eine Neunkirchenerin erhielt am Montag, 22.20 Uhr, einen verdächtigen Telefonanruf. Die 68-Jährige las die Telefonnummer 0961/110 von ihrem Apparat ab. Der männliche Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus. Er teilte ihr mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden war und der Täter flüchtig sei.

Der neueste Trick der Betrüger

Tipps der Polizei

Sie sollte überprüfen, ob Fenster und Türen geschlossen sind. Allerdings hatte kein Einbruch stattgefunden. Auch kam dieser Anruf nicht von einem Polizeibeamten. Die 68-Jährige reagierte richtig und verständigte die Polizei. Der Mann rief nicht mehr an. Auch erschien niemand bei der Frau. Die Polizei Weiden möchte diesen aktuellen Fall zum Anlass nehmen, um die Bevölkerung zu sensibilisieren.In der Vergangenheit kam es immer wieder zu vergleichbaren Anrufen. Angebliche Polizeibeamte erschienen nach dem Anruf und durchsuchten Wohnhäuser nach flüchtigen Einbrechern. Nachdem die falschen Polizeibeamten wieder weg waren, stellten die Geschädigten das Fehlen von Wertgegenständen fest.Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die den Namen der Polizei für kriminelle Zwecke missbrauchen. Die Betrüger haben es vor allem auf eines abgesehen – das Geld ihrer Opfer. Mit falschen Dienstausweisen beispielsweise gelangen die Kriminellen unter einem offiziellen Vorwand in die Wohnungen ihrer Opfer, um dort Schmuck und Bargeld zu stehlen oder fordern Bargeld unter den haarsträubendsten Begründungen.Sie rufen ihre Opfer unter der Notrufnummer 110 an, um die vor einem geplanten Diebstahl zu warnen. Die Bewohner erhalten den Tipp, das gesamte Bargeld im Haus zu sammeln, um es von einem Kriminalbeamten abholen und an einen „sicheren Ort“ bringen zu lassen. Selbstverständlich versprechen sie, das Geld zurückzubringen, wenn die Gefahr gebannt ist. Durch diese Vorgehensweise haben die Betrüger schon fünfstellige Summen erbeutet.• Lassen Sie Unbekannte vor Ihrer Wohnungstür: Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in Ihre Wohnung zu lassen.• Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.• Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.• Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.