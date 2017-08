Antonia Lingl wohnt in Rothenstadt, ist neun Jahre alt und hundemüde: "Ich sehne mich nach SCHLAF", schreibt sie deshalb an die "sehr geehrte Autobahnmeisterei". Dort bittet sie um Lärmschutz entlang der Autobahn 93 auf Höhe ihres Kinderzimmers - und hofft auf baldige Antwort.

"Eine eher seltene Anfrage"

Vielleicht Flüsterbelag

[summary> Interview Antonia, wie hast du heute Nacht geschlafen?





Antonia Lingl: Gut. Ich habe bei der Oma geschlafen.



Und da gab's natürlich keinen Autobahnlärm?



Nein, da war eher der Bahnlärm das Problem.



Überall Lärm. Heißt das, du wünschst dir noch immer einen Lärmschutz?



Ja, weil ich endlich wieder tief und fest schlafen können will.



Nun hast du es aber schriftlich von der Autobahndirektion, dass es diesen Lärmschutz nicht geben wird. Wie hast du dich gefühlt, als du diese Absage gelesen hast?



Nicht besonders gut. Ich war traurig und wütend zugleich.



Und was nun?



Ich habe vor, noch eine Stufe weiter zu gehen. Gerade schreibe ich an einem Brief ans Bayerische Verkehrsministerium.



Machst du gar keine Ferien, bevor du an deiner neuen Schule, dem Augustinus-Gymnasium, durchstartest?



Doch, doch. Wir fahren weg.



Über die Autobahn?



Ja, klar - wenn sie schon vor der Haustür liegt. (mte)

Rothenstadt. Der Leidensdruck steigt von Nacht zu Nacht. So weit, dass eine neunjährige Rothenstädterin einen Brief an eine Behörde aufsetzt. Antonia Lingl aus Rothenstadt schreibt an die Autobahnmeisterei: "[...] nachts ist es unerträglich, von meinem Zimmer aus den Lärm dieser Autobahn zu hören." Die Viertklässlerin klagt über das Dröhnen der Autos und Lastwagen, das von der A 93 zwischen den Anschlussstellen Weiden-Süd und Luhe-Wildenau zu ihrem Haus in der Rothenstädter Hammergasse schallt.Lärm mache doch Kinder und Erwachsene krank, argumentiert die Schülerin weiter. Und er raube ihr den Schlaf. Deshalb wünscht sich Antonia einen Lärmschutz an der A 93, um wieder tief und fest schlafen zu können: "Bitte denken sie noch einmal über den Lärmschutz nach und geben sie mir in Kürze bescheid", bittet sie in ihrem Schreiben und wartet auf Antwort.Zwei Wochen braucht es, bis der Brief der Neunjährigen von der Autobahnmeisterei an die für Lärmschutz zuständige Behörde, die Autobahndirektion Nordbayern in Bayreuth, weitergeleitet ist. Dort flattert er auf den Schreibtisch des Sachbereichsleiters für Planung und Lärmschutz, Robert Perkams. "Anfragen wie von Antonia werden an uns eher selten gerichtet", gibt der Diplom-Ingenieur offen zu. Trotzdem nimmt er die Neunjährige ernst - und antwortet."Hallo Antonia. [...] Deinen Wunsch können wir sehr gut verstehen und finden es gut, dass du dich für den Lärmschutz einsetzt", schreibt Perkams zurück. Generell aber gebe es genaue Regeln und Berechnungsmethoden für die Errichtung eines Lärmschutzes. Diese Rechnung erklärt der Sachbereichsleiter in den weiteren Zeilen: Etwa 640 Meter liege die Autobahn von Antonias Haus entfernt. "Hier kann dich der Lärm zwar stören, er ist aber ganz sicher im gesetzlich zulässigen Rahmen. Du musst wissen, dass es Grenzwerte gibt, die wir einhalten müssen. [...] In eurem Fall waren die Grenzwerte eingehalten. Daher gab es bei euch leider keinen Lärmschutz", erklärt der dreifache Vater und Großvater einer sechsjährigen Enkeltochter kindgerecht.Unterm Strich aber bleibt's dabei: Ein Lärmschutz wird es nicht geben. Leiser könnte es in Zukunft trotzdem werden. Verweist das Schreiben doch auf den bereits geplanten Flüsterasphalt: "Es mag dir vielleicht im Moment kein Trost sein, aber wir können dir versprechen, dass die Betonfahrbahn, wenn sie erneuert werden muss, durch einen lärmmindernden Belag ersetzt werden wird." Um vier dB(A) werde der Lärmpegel dadurch sinken. "Dann wird es auch in Rothenstadt für dich leiser."Das Problem: So eine Fahrbahn hält mitunter lange. Vermutlich noch bis zu acht Jahre. Bis dahin hat Antonia wohl bereits ihr Abitur gemacht und beginnt ein Studium. Vom Flüsterasphalt vor der Haustür hat sie damit nichts mehr. Höflich wie die Neunjährige aber ist, dankt sie Herrn Perkams von der Autobahndirektion trotzdem in einer E-Mail für seine Nachricht - und äußert eine letzte Bitte, der der Diplom-Ingenieur umgehend nachkommt: Er scannt Antonias Schreiben ein und schickt es ihr mit den offiziellen Behördenstempeln - als Andenken an den Kampf für den Lärmschutz. Beenden will ihn die Neunjährige übrigens noch nicht. Das verrät sie im Interview.