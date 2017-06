Mit einem ungeheuerlichen Vorwurf hat der Verteidiger im Betrugsprozess gegen einen ehemaligen ATU-Regionalchef den Richter abgelehnt. Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl habe vor zwei Wochen in der ATU-Zentrale die Firmenleitung über den Prozessverlauf informiert. Ex-Vorstand Norbert Scheuch sei per Telefonkonferenz zugeschaltet worden.

"Unlogische" Zeitpunkte

Ordner "verschwunden"

Dies "belegte" Anwalt Werner Winkelmeier (München) mit einer undatierten, nicht unterschriebenen Stellungnahme eines angeblichen Mitarbeiters von ATU. Dieser Informant habe ihn nach dem letzten Prozesstag telefonisch kontaktiert. Das kompromittierende Schreiben habe er schon an den "Spiegel" weitergeleitet. Heindl habe demnach im Sommer 2015, im Oktober 2016 und während des Prozesses die ATU-Zentrale aufgesucht. Bei den ersten Treffen seien Zeugenaussagen besprochen worden. Beim zweiten sei auch "Herr Werner" dabei gewesen.Amtsgerichtsdirektor Heindl gab dazu eine schriftliche Stellungnahme ab. Die Behauptungen seien unwahr: Er habe nie, zu keinem Zeitpunkt, an Treffen bei ATU teilgenommen. Winkelmeiers Ablehnungsantrag wurde von Amtsrichter Johann Mirl erwartungsgemäß abgelehnt. Die Glaubhaftigkeit Heindls könne durch ein undatiertes, nicht unterschriebenes Schreiben nicht erschüttert werden.Schon der Zeitpunkt der angeblichen Treffen sei unlogisch und nicht nachvollziehbar: Im Sommer 2015 befand sich das Verfahren in einem frühen Ermittlungsstadium bei der Staatsanwaltschaft. Auch im Oktober 2016 war das Amtsgericht Weiden mit dem ATU-Verfahren noch nicht betraut: Die Anklage erfolgte im November. Mirl: "Unbewiesene Behauptungen rechtfertigen keine Ablehnung."Daraufhin stellte der Münchner Advokat einen Befangenheitsantrag gegen diesen Richter. Diesen lehnte wiederum ein dritter Amtsrichter, Alexander Wedlich, per Beschluss ab.Fast ein wenig in den Hintergrund geriet das eigentliche Verfahren: Der ehemalige ATU-Bayernchef (39) soll ATU um 90 000 Euro betrogen haben, indem er 106 unberechtigte Rechnungen an einen ihm bekannten selbstständigen Dienstleister (38) bezahlte. Es ging um die angebliche Außenreinigung und "Dellenschulungen" in vielen bayerischen Filialen.Der Angeklagte schob die Verantwortung auf seine Assistentin, welche einen Großteil der Rechnungen unterzeichnet hatte. Das habe sie, sagte diese 35-Jährige am Donnerstag: "Aber immer nur auf seine Anweisung hin." Sie habe nie eine Rechnung ohne Rücksprache an die Weidener Zentrale weitergeschickt. "Alles andere wäre ein Kündigungsgrund." Bei seinem Vorgänger vor 2014 war das Prozedere noch anders: Da hatten die Rechnungen immer erst die Filialleiter zu sehen bekommen. Dies wurde geändert. Später sei der Arbeitsbereich komplett einer neuen Kollegin übertragen worden.Diese 33-Jährige kam etwa zeitgleich mit dem Angeklagten ins Unternehmen und wurde ebenfalls gekündigt. Sie entlastete ihren ehemaligen Chef. Der Dienstleister habe regelmäßig Fotos vorgelegt, die Reinigungsarbeiten belegten. Nach ihrer Aussage seien diese Ordner verschwunden.Anwalt Winkelmeier witterte den nächsten Skandal. Ein Zeuge habe ihm schriftlich versichert, 55 Bilder bei der Kriminalpolizei in München abgegeben zu haben, die nach Weiden übermittelt werden sollten. Nur: Keiner weiß davon. Winkelmeier kündigte einen "Beweisermittlungsantrag zur Einholung der Bilder" an. Fortsetzung am Freitag, 10 Uhr.