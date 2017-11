Zwei Weidener sind am Mittwochabend auf frischer Tat ertappt worden: Sie stiegen in einen Verbrauchermarkt ein und klauten ein paar Flaschen Bier. Ein Anwohner informierte die Polizei.

Ein 33-jähriger und ein 32-jähriger Weidener wurden am Mittwoch bei einem Einbruch ertappt. Die beiden suchten gegen 20.45 Uhr einen Verbrauchermarkt in der Unteren Bauscherstraße heim. Dort überwanden sie diverse Hindernisse und stiegen in den Markt ein.Dies taten sie offenbar um ihre Alkoholsucht zu bedienen. Ihre Beute umfasste lediglich ein paar halbe Bier. Bei dem Einbruch beobachtete sie ein wachsamer Anwohner, der umgehend die Polizei rief. Die Beamten konnten das Duo unweit des Marktes antreffen. Beide leugneten, etwas mit dem Vorfall zu tun zu haben. Aber: Neben dem Fahrrad eines der Beschuldigten, das er in einem Gebüsch versteckt hatte, lag noch das Diebesgut. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahl.