(pebr/psdr) Die Angestellten des Wasserwirtschaftsamtes waren geknickt, als sie am Donnerstagabend am Oberen Wehr am Hammerweg die Linde entdeckten: Vandalen haben in der Nacht zum Donnerstag, 22. Juni, den Baum umgetreten. Bei einem Kontrollgang bemerkten dies die Angestellten der Flussmeisterei.

Rückblick: Politiker wie Regierungspräsidentin Brigitta Brunner oder Europaministerin Emilia Müller hatten die Linde am 5. September 2013 gepflanzt. Sie ehrten damit den Abschluss der Maßnahme zum Hochwasserschutz am Oberen Wehr. Der Baum hatte somit auch einen hohen Erinnerungswert für die Stadt.Das Wasserwirtschaftsamt hat den Schaden bereits bei der Polizei angezeigt. "Die Ermittlungen laufen", informiert Polizeisprecher Thomas Fritsch. Der Biber kann's nicht gewesen sein. Die vier Meter hohe Linde war mit einem Biberschutz versehen. Die Täter haben ihn vermutlich in er Nacht zum Donnerstag abgenommen. Der Schaden beträgt 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0961/401-321.Und noch etwas stört das Naturidyll am Oberen Wehr, klagt das Wasserwirtschaftsamt: Glasscherben, Plastikflaschen und anderer Müll. Ggar ein Metallgrill sei schon gefunden worden. Anderes treibt im Wasser. Der Grund: Der Platz um den Baum herum und die Kiesbänke werden bei sommerlichem Wetter gern zum Grillen genutzt, Leute waten im Wasser. "Dies begrüßen wir grundsätzlich", meint Bauoberrat Andreas Ettl vom Wasserwirtschaftsamt. Dennoch bittet er die Bürger darum, ihren Müll wieder mitzunehmen. Die Angestellten der Flussmeisterstelle hätten schlicht für Aufräumarbeiten keine Kapazitäten.