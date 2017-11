Approbationsstelle in Oberbayern nimmt Stellung zur Weiterbeschäftigung des Missbrauchs-Arztes

Die Regierung von Oberbayern nimmt Stellung zum Fall des Oberarztes , der trotz einer Verurteilung wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs am Klinikum Weiden ein Jahr weiter arbeitete. "Arbeitgeber werden von der Regierung von Oberbayern generell nicht über Maßnahmen in Approbationsverfahren informiert, da dies gesetzlich nicht vorgesehen ist", informiert Pressesprecher Dr. Martin Nell.

Zum Vorwurf, die Regierung habe versäumt, 2016 den Sofortvollzug für das Ruhen der Approbation anzuordnen, möchte Nell klarstellen: "Bereits die Anordnung des Ruhens der Approbation vor Abschluss des normalerweise für approbationsrechtliche Maßnahmen abzuwartenden Strafverfahrens bedeutet eine sehr weitgehende Maßnahme: Soweit es sich anhand unserer Aufzeichnungen nachvollziehen lässt, war dies zumindest in den letzten Jahren das einzige Mal, dass die Regierung von Oberbayern überhaupt davon Gebrauch gemacht hat, weil in diesem Fall die Schwere des Vorwurfs so stark ins Gewicht fiel. Für die noch weitergehende Anordnung des Sofortvollzugs sahen wir keine hinreichende Grundlage, nachdem das für die strafrechtliche Bewertung zuständige Strafgericht keine Untersuchungshaft angeordnet hatte. Im Übrigen hätte auch nach Anordnung des Sofortvollzugs die aufschiebende Wirkung der Klage durch einen entsprechenden Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht unter Umständen wieder hergestellt werden können."