"Arche Noah" spendet für Klinikclowns

"Dr. Trudi Eierfleck " und "Dr. Beppo " freuten sich über die Spende, die Victoria, Amelia, Max, Paul, Tim, Johann, Lukas, Niklas, Julian und Kevin mit Gruppenleiterin Annemarie Liewald und Erzieherin Sabine Fohringer jetzt überreichen konnten. Wie schon in den Vorjahren unterstützt der Kindergarten soziale Einrichtungen der Region. Nachdem vor einigen Jahren schon die Frühgeborenen-Intensivstation am Klinikum profitierte, wurden jetzt die Klinikclowns unterstützt, die den Patienten Abwechslung bescheren. Die Clowns feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Sie sind nicht nur in Kinderkliniken, sondern auch in Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen aktiv und sorgen für mehr Lebensqualität, Erleichterung und natürlich viel Spaß.