Noch schauen die kleinen Kätzchen recht verschnupft und mit eitrigen Augen in die Kamera. Aber das sollte sich bald bessern. Tierschutzvereinsmitglieder retteten sie aus verwildertem Gelände und Gärten, wo sie gelebt hatten. Schon längere Zeit hatten die Tierfreunde beobachtet, dass wilde Katzen im Bereich der Frühlingsstraße herumlaufen. Ein Muttertier hatte vor etwa zwei Monaten Nachwuchs bekommen. Bald streiften die Kleinen, abgemagert und mit verklebten Augen, auf der vielbefahrenen Straße herum.

Nach mehreren Versuchen gelang es, wenigstens drei von ihnen einzufangen. Mittlerweile hat Dr. Siegfried Schmelcher, Tierarzt des Tierheims, sie entwurmt, geimpft und mit Augensalbe behandelt. Auch die Mutterkatze wurde gefangen und sterilisiert. Sie muss allerdings in ihrer angestammten Umgebung wieder ausgesetzt werden, weil sie an das Leben in Freiheit gewohnt ist.Anders mit "Spencer", "Ella" und "Filly". Das rötlich-braune Katerchen "Spencer" und die schwarz-rötliche "Filly" sind zutraulich und auf dem Weg der Besserung und suchen ein Zuhause bei Menschen. Ebenso wie die schwarz-weiße "Ella", die zwar ein zerstörtes Auge hat. Das andere kann laut Schmelcher aber gerettet werden. Zurzeit lebt das Trio bei einer Pflegefamilie. Wer eines der Tiere aufnehmen möchte, wendet sich ans Tierheim (0961 25780, vormittags) oder die Pflegestelle (0171/2802148).